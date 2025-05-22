Не сказала "да": украинский певец сделал предложение своей девушке

Рамиль Насиров устроил настоящую засаду для своей девушки и насмешил ее.

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Музыкант сделал предложение девушке / Коллаж Главред, фото Instagram/guba_sila

Кратко:

Рамиль Насиров рассмешил девушку во время предложения

Что пошло не так

Украинский музыкант и участник группы "Курган и Агрегат" Рамиль Насиров сделал предложение своей девушке.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Однако романтическое предложение на берегу Черного моря, пошло не по плану.

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Рамиль Насиров сделал предложение / Фото Instagram/guba_sila

По словам Юлии, Рамиль позвал ее на пляж, чтобы просто сфотографироваться. Но вот в следующий момент, он уже встал на колено.

Рамиль Насиров сделал предложение / Фото Instagram/guba_sila

"Я была профессионально обработана мошенником! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах и снимать, и сделал то, что вы видите", - рассказала Юлия.

Рамиль Насиров сделал предложение / Фото Instagram/guba_sila

По ее словам, она даже ничего не ответила, ведь парочка просто рассмеялась. "Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - написала она.

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