Не сказала "да": украинский певец сделал предложение своей девушке

Кратко:
- Рамиль Насиров рассмешил девушку во время предложения
- Что пошло не так
Украинский музыкант и участник группы "Курган и Агрегат" Рамиль Насиров сделал предложение своей девушке.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Однако романтическое предложение на берегу Черного моря, пошло не по плану.
По словам Юлии, Рамиль позвал ее на пляж, чтобы просто сфотографироваться. Но вот в следующий момент, он уже встал на колено.
"Я была профессионально обработана мошенником! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах и снимать, и сделал то, что вы видите", - рассказала Юлия.
По ее словам, она даже ничего не ответила, ведь парочка просто рассмеялась. "Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - написала она.
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