Валерий Харчишин рассказал о неизлечимо больном сыне

Музыкант Валерий Харчишин рассказал о том, как проявляется болезнь сына и на что, они надеялись с женой.

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Валерий Харчишин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Кратко:

О чем рассказал фронтмен группы

Что за редкая болезнь и что стало причиной

Фронтмен украинской поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин крайне откровенно рассказал о своем сыне и о том, какой диагноз ему поставили.

Об этом он рассказал в интервью Маричке Падалко. По словам музыканта, его сыну диагностировали редкое заболевание. Оно включает в себя органическое и инфекционное поражение мозга и имеет огромное количество симптомов, среди которых и биполярное расстройство, и шизоидные симптомы, синдром Туретта.

Харчишин дал откровенное интервью / Скриншот

"Эта болезнь не лечится. Еще некоторый период назад в Украине она входила в список общей психической болезни: шизофрении, например, или синдром Туретта. А она включает в себя кучу всего психического. Плюс органическое поражение мозга, плюс инфекционное поражение, плюс аутоиммунное заболевание. Это и синдром Туретта, это и биполярный, и шизофрения. Это вызвано все одной простой стрептококковой инфекцией. Это когда стрептококк в головном мозге, и он разрушает его, поскольку есть сопутствующее аутоиммунное заболевание", - добавил Харчишин.

Харчишин добавил, что состояние 17-летнего сына не улучшается, несмотря на пубертатный возраст. Между тем, мальчик чувствует себя хорошо. "Мы молились на пубертант, дождались его - чуда не произошло, как нам обещали, но хуже не стало. Он растет, развивается и, видимо, это быстрое взросление ему немножечко помогло. Вопрос теперь, как он будет жить, социализироваться, появится ли у него критическое поведение. Ему очень сложно в мире разобраться. Подростку сложно в мире разобраться, а подростку и еще с такими признаками - он не осознает себя в мире. Он, возможно, даже не понимает, что он отличается от других людей, других детей", - добавляет он.

Валерій Харчишин / Прес-служба

Харчишин также рассказал, что когда стало известно и болезни сына, то пришлось лечить не только мальчика, но и его родителей.

По его словам, он долго не мог принять ситуацию с сыном, и если бы они раньше обратились к психологу, им бы было легче принять болезнь.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства. Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой. "Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

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Кто такой Валерий Харчишин? Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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