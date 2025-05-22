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Почему нельзя сплетничать 23 мая: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
22 мая 2025, 14:47
62
Церковь 23 мая запрещает ссориться, злословить, обманывать и сплетничать.
23 мая: какой праздник и что нельзя делать
23 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 23 мая
  • Народные приметы
  • Что нельзя делать 23 мая

По новому церковному календарю 23 мая церковь чтит память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского; преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Леонтия Киево-Печерского, епископа Ростовского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 мая

Преподобный Михаил, исповедник, жил в конце VIII – начале IX века. Был пострижен в монахи в монастыре на берегу Черного моря. Позже рукоположен в епископа Синадского. Выступил против императора Льва Армянина и иконоборческой ереси, за что был заключен и сослан. В городе Евдокиада епископ скончался в изгнании.

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Преподобная Ефросиния происходила из полоцкой династии. Была княжной в XII веке. Считается одной из самых образованных женщин своего времени. Приняла монашеский постриг в Софийском соборе, чтобы не выполнять волю родителей и не выходить замуж за князя.

Святая очень любила книги. По приказу епископа она основала женскую обитель в городе Сельце, о которой сама же и опекала. Ефросиния учила других девушек и переписывала книги вместе с ними. Там был основан Спасо-Преображенский монастырь.

Незадолго до своей смерти отправилась в паломничество. Посетив Константинополь, прибыла в Иерусалим, где и скончалась 23 мая 1173 года. Мощи святой хранятся в Полоцке в основанном ею монастыре.

Святой Леонтий был епископом Ростова в ХІ веке. Есть разные версии происхождения и жизни Леонтия. Данные не подтверждены. Известно, что святой был одним из первых христиан на тех землях и обращал в христианство язычников.

Народные приметы

В народном календаре на 23 мая следующие приметы:

  • облака в течение дня прогнозируют солнечные дни в ближайшее время;
  • обильный дождь предвещает дождливое лето;
  • увидеть крота – к засухе;
  • если слышно птичье пение до рассвета, то погода в ближайшее время испортится;
  • солнечный день обещает погожее лето.

Что нельзя делать 23 мая

Церковь запрещает ссориться, злословить, обманывать и сплетничать. В этом году день выпадает на пятницу, у верующих это постный день, так что нельзя есть мясные продукты, молоко и сыр.

Именины и день ангела 23 мая

По новоюлианскому календарю 23 мая в Украине - день ангела Михаила.

Имя Михаил имеет древнее библейское происхождение, в переводе с иврита означает "кто есть как Бог".

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