Почему нельзя заходить далеко в лес 22 мая: какой праздник и день ангела

22 мая нельзя ловить рыбу и заходить далеко в лес, чтобы не беспокоить диких животных.

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22 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 22 мая

Народные приметы

Что нельзя делать 22 мая

По новому церковному календарю 22 мая в Украине церковь чествует мученика Василиска, память II Вселенского собора, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 мая

Святой мученик Василиск пострадал за веру Христову в начале четвертого столетия. Он был племянником мученика Феодора Тирона. Его заключили и казнили в городе Команы. Другие христиане выкупили мощи святого и похоронили его по христианским традициям.

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II Вселенский Собор был собран в 381 году и сыграл значительную роль в становлении православия. На Соборе были отвергнуты предложенные еретиками символы веры. В то же время был утвержден Никейский-Царьградский символ веры, и сейчас исповедуемый всей православной церковью.

Святой мученик Иоанн-Владимир правил Сербией в десятом веке. Сербский князь очень хорошо изучил военное дело и был искусным полководцем. Когда он и его люди были осаждены, он решил сдаться, чтобы спасти своих воинов. Тогда святой был заключен Болгарским царем Самуилом. Владимир был убит преемником Самуила, молодой царь Владислав отрезал ему голову.

На иконах Иоанн-Владимир изображается с крестом и своей головой в руках, поскольку по преданию он после смерти со своей головой приехал в храм. Мощи святого хранятся в Албании в Благовещенском соборе.

Народные приметы

В народном календаре зафиксированы следующие приметы:

кваканье лягушек в этот день считается хорошим знаком, к богатому урожаю;

дождь также прогнозирует хороший урожай;

если рябина уже зацвела, то осень придет преждевременно;

гроза прогнозирует быстрое потепление;

если птички мостятся в гнездах, то ждать похолодания.

Что нельзя делать 22 мая

В этот день нельзя ловить рыбу и заходить далеко в лес, чтобы не беспокоить диких животных. Нельзя спорить и оскорблять своих близких. Церковью не одобряются сплетни, обманы, алчность и зависть.

Именины и день ангела 22 мая

По новоюлианскому календарю 22 мая с именинами следует поздравлять Ивана (Иоанна) и Владимира.

Иван – имя, происходящее от Иоанна – еврейского имени, трактуемого как "Божья милость".

Владимир – славянское имя, состоящее из двух слов: "владеть" и "мир". Означает "владыка мира".

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