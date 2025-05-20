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21 мая нельзя ссориться и ругаться: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
20 мая 2025, 11:16
19
В народном календаре на 21 мая приходится Еленин день.
21 мая: какой праздник и что нельзя делать
21 мая: какой праздник и что нельзя делать / Коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 21 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 21 мая

По новому церковному календарю на 21 мая выпадает Ведание праздника Преполовения Пятидесятницы. Также церковь чествует равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина и детей его Михаила и Федора, Муромских чудотворцев. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 мая

Император Константин был провозглашен церковью святым и признан равноапостольным за свои заслуги в защите христианства. В истории он заслужил именоваться Великим. Константин Великий был сыном императора, правившего частью западной Римской империи.

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Мать его, царица Елена, была христианкой, поэтому отец-император не преследовал христиан на своей территории Римской империи, в то время, как в других ее частях происходили жестокие гонения христиан, в III веке.

Когда Константин стал императором в 306 году, он смог преодолеть политические интриги против себя. В 313 году стал правителем западной Римской империи, а в 323 году объединил под своим руководством всю империю. Тогда он и издал приказ о свободе вероисповедания, благодаря которому христиане впервые за три столетия почувствовали возможность свободно верить во Христа и не скрывать этого.

Именно Константин Великий прекратил гонения и преследования христиан и перенес свою столицу из Рима в Константинополь. Сам он мечтал найти крест, на котором был распят Иисус. Потому и отправил свою мать на поиски.

Святая Елена, мать императора Константина с детства воспитывала своего сына в христианской вере и по просьбе своего сына отправилась в Иерусалим на поиски Креста Господня. Иерусалимский патриарх Макарий помогал царице. Вместе они нашли Господний Крест, а также восстановили многие святые места, которые посещал Иисус при жизни, построили там христианские церкви. Царица Елена также провозглашена церковью равноапостольной святой.

Князь Константин получил это имя в крещении. От рождения назван Ярославом, в честь своего деда – Ярослава Мудрого. Князь был назначен правителем Муромских земель и вместе со своими сыновьями и женой отправился в город Муром. Язычники этих земель не хотели принимать князя и первой жертвой борьбы стал сын Михаил, но впоследствии князю удалось окрестить Муром и искоренить язычество.

Тогда князь начал строить церкви и монастыри на всех муромских землях. Первым был построен Благовещенский храм в Муроме. Там и был похоронен князь после своей смерти. Там же похоронены его сыновья – Михаил и Федор.

Народные традиции и приметы

В народном календаре на 21 мая приходится Еленин день. В народе считалось, что после Елены уже не будет заморозков, поэтому садили овощи и начинали сеять лен.

Есть такая народная поговорка: "После Елены царствует Зеленый". Это означает, что начинается сезон сорняков, очень быстро растет трава.

В этот день есть несколько примет о погоде:

  • если день солнечный, то осень начнется с солнечной погоды;
  • если идет дождь, то и осень начнется сразу с похолодания и дождей;
  • если закат красный, то уже будет тепло к концу мая;
  • красное небо на рассвете, утром предвещает дожди в ближайшее время;
  • обильный цвет черемухи – к влажному лету.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя ссориться и ругаться. Следует быть добрым и искренним. В это время нельзя рыбачить, не стоит и беспокоить животных в лесу. В этом году 21 мая выпадает на среду, у верующих это постный день, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты.

Именины и день ангела 21 мая

По новоюлианскому календарю 21 мая свои именины празднуют Константин, Елена, Михаил и Федор.

Константин – имя латинского происхождения, переводится как "стойкий".

Елена происходит из греческого языка и означает "светоч" или "факел".

Михаил происходит из древнееврейского языка и означает "такой же, как Бог".

Федор – древнегреческое имя, трактуемое как "Божий дар".

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