Почему нельзя лениться и скучать 20 мая: какой праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 20 мая
- Народные приметы
- Что можно и нельзя делать 20 мая
По новому церковному календарю 20 мая в Украине чествуют мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси – чудотворца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 20 мая
Мученик Фалалей был 18-летним юношей, жил в III веке и был схвачен за христианское вероисповедание. Его приказали мучить двум воинам – Александру и Астерию. Но они пожалели юношу, за что тоже были казнены.
Святитель Алексий жил в XIV веке и происходил из черниговского боярского рода. В 1320 году юношей ушел в монахи, а в 1354-м стал митрополитом Киевским и всея Руси. Митрополит отметился своим даром чудотворения. Он лично перевел Евангелие с греческого языка. Написанное рукой митрополита Евангелие хранится в Чудном монастыре.
Народные приметы
20 мая наблюдали за погодой и определяли следующие приметы:
- если на елках уже много шишек, то год будет урожайным;
- дождливый день – к солнечному лету;
- гроза – предвестник хорошего урожая;
- град предвещает похолодание в ближайшее время;
- звездная ночь – ясную погоду в ближайшие дни.
Что нельзя делать 20 мая
Нельзя лениться и скучать. Запрещено ссориться и употреблять нецензурные слова. Не советуют вспоминать что-либо плохое, чтобы не привлечь неудачу. Продолжается нерест, поэтому нельзя ходить на рыбалку.
Именины и день ангела 20 мая
По новоюлианскому календарю 20 мая следует поздравить с днем ангела Алексея и Александра.
Александр – древнее греческое имя, что означает "защитник".
Алексей также происходит от греческого слова "alex" и трактуется "как защитник".
Вас также заинтересует:
- Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней
- В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа
- Надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших: священник объяснил
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред