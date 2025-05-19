Почему нельзя лениться и скучать 20 мая: какой праздник и день ангела

20 мая не советуют вспоминать что-либо плохое, чтобы не привлечь неудачу.

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20 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 20 мая

Народные приметы

Что можно и нельзя делать 20 мая

По новому церковному календарю 20 мая в Украине чествуют мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси – чудотворца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 мая

Мученик Фалалей был 18-летним юношей, жил в III веке и был схвачен за христианское вероисповедание. Его приказали мучить двум воинам – Александру и Астерию. Но они пожалели юношу, за что тоже были казнены.

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Святитель Алексий жил в XIV веке и происходил из черниговского боярского рода. В 1320 году юношей ушел в монахи, а в 1354-м стал митрополитом Киевским и всея Руси. Митрополит отметился своим даром чудотворения. Он лично перевел Евангелие с греческого языка. Написанное рукой митрополита Евангелие хранится в Чудном монастыре.

Народные приметы

20 мая наблюдали за погодой и определяли следующие приметы:

если на елках уже много шишек, то год будет урожайным;

дождливый день – к солнечному лету;

гроза – предвестник хорошего урожая;

град предвещает похолодание в ближайшее время;

звездная ночь – ясную погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя лениться и скучать. Запрещено ссориться и употреблять нецензурные слова. Не советуют вспоминать что-либо плохое, чтобы не привлечь неудачу. Продолжается нерест, поэтому нельзя ходить на рыбалку.

Именины и день ангела 20 мая

По новоюлианскому календарю 20 мая следует поздравить с днем ангела Алексея и Александра.

Александр – древнее греческое имя, что означает "защитник".

Алексей также происходит от греческого слова "alex" и трактуется "как защитник".

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