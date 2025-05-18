Почему нельзя носить грязную одежду 19 мая: какой праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 19 мая
- Народные приметы 19 мая
- Что нельзя делать 19 мая
По новому церковному календарю 19 мая чествуем священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров; мученика Парфения Жовковского, Римского; преподобного Иоанна – епископа Готского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 19 мая
Святой Патрикий жил в I веке и был епископом в Вифинии. За проповедование христианства был арестован вместе со своими тремя пресвитерами Акакием, Менандром и Полиеном. Все трое были усечены мечом около 100-го года.
Святой Партений жил в III веке и происходил из Армении. Партений служил в Риме во дворце правителя Декия. Когда начались гонения христиан, святой не скрывался и решил пойти на мучения за свою веру. Мощи святого хранятся в городе Жолква во Львовской области.
Преподобный Иоанн жил в VIII веке и происходил с территории современного Крыма. В 754 году был избран епископом Готcким. Принимал участие в Никейском соборе, возобновившем почитание икон. Святитель умер в 790 году. Его мощи были доставлены в крымский монастырь Парфенит у горы Аюдаг.
Народные приметы 19 мая
В народном календаре на этот день такие приметы:
- теплый солнечный день сулит жаркое лето;
- если утром туман, не следует ожидать дождей в ближайшее время;
- дождь в этот день предсказывает засушливый июнь;
- роса утром – хорошая примета, к богатому урожаю;
- вороны во дворе – к плохим новостям.
Что нельзя делать 19 мая
Среди общепринятых христианских запретов – завтра следует избегать ссор и конфликтов, негативных, завистливых мыслей и лени. В народе верили, что в этот день не стоит идти на рыбалку и носить грязную одежду.
Именины и день ангела
По новоюлианскому календарю 19 мая именины празднует Иван. Имя Иван происходит из иврита и означает "Божья милость" или "подарок Бога".
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