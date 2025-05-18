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Почему нельзя носить грязную одежду 19 мая: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
18 мая 2025, 15:43
51
Среди общепринятых христианских запретов – завтра следует избегать ссор и конфликтов, негативных, завистливых мыслей и лени.
19 мая: какой праздник и что нельзя делать
19 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 19 мая
  • Народные приметы 19 мая
  • Что нельзя делать 19 мая

По новому церковному календарю 19 мая чествуем священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров; мученика Парфения Жовковского, Римского; преподобного Иоанна – епископа Готского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 мая

Святой Патрикий жил в I веке и был епископом в Вифинии. За проповедование христианства был арестован вместе со своими тремя пресвитерами Акакием, Менандром и Полиеном. Все трое были усечены мечом около 100-го года.

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Святой Партений жил в III веке и происходил из Армении. Партений служил в Риме во дворце правителя Декия. Когда начались гонения христиан, святой не скрывался и решил пойти на мучения за свою веру. Мощи святого хранятся в городе Жолква во Львовской области.

Преподобный Иоанн жил в VIII веке и происходил с территории современного Крыма. В 754 году был избран епископом Готcким. Принимал участие в Никейском соборе, возобновившем почитание икон. Святитель умер в 790 году. Его мощи были доставлены в крымский монастырь Парфенит у горы Аюдаг.

Народные приметы 19 мая

В народном календаре на этот день такие приметы:

  • теплый солнечный день сулит жаркое лето;
  • если утром туман, не следует ожидать дождей в ближайшее время;
  • дождь в этот день предсказывает засушливый июнь;
  • роса утром – хорошая примета, к богатому урожаю;
  • вороны во дворе – к плохим новостям.

Что нельзя делать 19 мая

Среди общепринятых христианских запретов – завтра следует избегать ссор и конфликтов, негативных, завистливых мыслей и лени. В народе верили, что в этот день не стоит идти на рыбалку и носить грязную одежду.

Именины и день ангела

По новоюлианскому календарю 19 мая именины празднует Иван. Имя Иван происходит из иврита и означает "Божья милость" или "подарок Бога".

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