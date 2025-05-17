Почему не рекомендуется идти на новую работу 18 мая: какой праздник и день ангела

В пятое воскресенье после Пасхи в православных церквях всегда читается Евангелие о разговоре Иисуса Христа с самаритянкой.

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18 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 18 мая

Народные приметы 18 мая

Что можно инельзя делать 18 мая

На 18 мая выпадает пятое воскресенье после Пасхи. Также в этот день по новому календарю отмечают память святых отцов семи Вселенских соборов; Мученика Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, мученицы Кристины и семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матрены и Юлии; мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 мая

В пятое воскресенье после Пасхи в православных церквях всегда читается Евангелие о разговоре Иисуса Христа с самаритянкой. Когда апостолы шли вместе с учителем в город Сихар купить еду, Иисус остался за городом у колодца. К нему подошла женщина, чтобы набрать воды, и он заговорил с ней о вере и истинном Боге. Женщина была удивлена, что иудей заговорил с самаритянкой. Но после разговора она также уверовала в единого Бога и стала другим проповедовать веру Христову.

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Отцы Вселенских соборов – это священнослужители, собиравшиеся на всеобщие Соборы, где принимались важные решения, имеющие силу закона для церквей и верующих. Таких соборов было семь, с 325 по 787 годы.

Святой мученик Феодот и семь святых дев жили в городе Анкири. Пострадали от Христа в начале четвертого века во время гонений христиан императором Диоклетианом. Женщины были уже не молоды и были утоплены за вероисповедание. Одна из семи дев, Текуса, была теткой Феодота. Он забрал их тела и похоронил. За это его схватили и также казнили.

Святые мученики Петр, Дионисий, Андрей, Павел и Кристина пострадали за христианское вероисповедание в середине третьего века во время правления императора Декия. Самой молодой из них была Кристина, девушке было 16 лет.

Народные приметы 18 мая

В народном календаре называли 18 мая днем Федота. Сохранились следующие приметы:

если на Федота появились листья на дубах, то будет урожайное лето;

если долго слышно пение кукушки – уже скоро придет потепление;

если на ясене еще нет листьев, будет засушливое лето;

если закат яркий, будет жаркое лето;

если закат бледен – скоро придут дожди.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя ссориться, ругаться и спорить. Нельзя отказывать в помощи в этом день. Не рекомендуют начинать новые проекты или идти на новую работу. В народе считается плохим рубить деревья или обламывать ветки.

Именины и день ангела 18 мая

По новоюлианскому календарю 18 мая отмечают день ангела Кристины, Юлии, Фаины, Дениса, Павла и Петра.

Кристина – женское имя, возникшее после появления христианства, поскольку имя означает "христианка" или "посвящена Христу".

Юлия – имеет аналоги и в греческом языке, и в латыни, и в скандинавских языках. Значение тоже разное. Можно трактовать как "из рода Юлиев", если римское происхождение, или как "родившаяся в июле", поскольку июль – July.

Фаина имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "блестящая" или "энергичная".

Денис происходит из греческой мифологии, подобное имя носил бог природы и виноделия.

Павел – имя, пришедшее к нам из латыни. Очень распространилось после возникновения христианства, значит – "младший" или "меньший".

Петр с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

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