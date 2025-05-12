РФ готовит массированную атаку: эксперт предупредил об угрозе удара 'Орешником'

Гетьман призвал не игнорировать воздушные тревоги.

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Россия готовит масштабный удар с возможным привлечением "Орешника" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

Ключевые тезисы Гетьмана:

РФ может готовить массированный удар по Украине

Атака, вероятно, будет направлена вглубь территории

Есть угроза запуска ракеты "Орешник"

Россия, вероятно, готовит массированную воздушную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. Нанести удар враг может вглубь Украины. Об этом предупредил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

"Есть информация о том, что россияне в ближайшее время могут нанести мощный удар. Такое, что они делали уже много раз - много дронов, ракет крылатых и баллистических. Атака вглубь территории нашей страны, то есть не по приграничным областям", - рассказал он. видео дня

Гетьман отметил, что появились тревожные сигналы, в частности предупреждение для американских дипломатов. Особой угрозой является возможный запуск баллистической ракеты "Орешник" на фоне закрытия воздушного пространства над полигоном Капустин Яр в РФ. В то же время он уточнил, что закрытие воздушного пространства не всегда означает подготовку к удару - это может быть связано и с учениями.

"Сейчас не время игнорировать сигналы воздушной тревоги. Все предупреждения нужно воспринимать максимально серьезно", - призвал Гетьман.

Время подлета межконтинентальной баллистической ракеты / Инфографика: Главред

Угроза удара Орешником по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в районе полигона "Капустин Яр" в России с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая будет закрыто воздушное пространство - это может свидетельствовать о подготовке к запуску ракеты "Орешник". Об этом сообщил российский NOTAM-центр, на что обратили внимание аналитики Aeris Rimor. Закрытие воздушного пространства указывает на возможные ракетные испытания, хотя запуск не является гарантированным.

Военный аналитик Денис Попович подтвердил, что закрытие воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр" может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты "Орешник" по Украине. Вероятность удара, по его словам, "50 на 50".

Кроме этого, военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что парады и угрозы запуском ракеты "Орешник" помогают Путину поддерживать иллюзию силы армии. На самом деле "Орешник" - законсервированный и нерентабельный проект, а боевая часть ракеты - слабее "Искандера".

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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