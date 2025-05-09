РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

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- В Сумской области прогремел взрыв в пятницу утром, 9 мая
- Российская тактическая авиация наносила удары КАБами по Сумщине
В городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв в пятницу утром, 9 мая.
Как говорится в сообщении Суспильного, ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Подробности ударов РФ
Воздушные силы вторые сутки не фиксируют применения врагом ударных беспилотников типа Shahed, однако Россия продолжает терроризировать приграничье Сумской области управляемыми авиабомбами: за минувшие сутки противник выпустил около 130 КАБов, до обеда 9 мая – еще более полусотни авиабомб, рассказал УП начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
"Прямо во время путинского "парада победобесия" российская тактическая авиация наносила удары КАБами по Сумщине", - говорит украинский офицер.
Игнат отметил, что присутствие ударных дронов-камикадзе уже вторые сутки не фиксируется в воздушном пространстве Украины (последняя атака тремя волнами дронов была 7 мая), однако враг не прекращает свой террор: обстрелы КАБами Сумской области, а также есть существенная угроза применения авиационного вооружения на Донецком и Запорожском направлениях. По состоянию на 12.30, по словам Игната, около 10 бортов фиксируется в воздухе вблизи линии фронта на этих направлениях.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее российские войска нанесли два ракетных удара по Сумах. В результате атаки погибло 34 человека, еще 119 получили ранения.
Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая, уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.
Как сообщал Главред, по словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, захватчики не соблюдают режим тишины на фронте, в частности на юге. Кроме того, страна-агрессор Россия пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.
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Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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