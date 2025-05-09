РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

РФ атакует Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

Главное:

В Сумской области прогремел взрыв в пятницу утром, 9 мая

Российская тактическая авиация наносила удары КАБами по Сумщине

В городе Шостка Сумской области во время тревоги прогремел взрыв в пятницу утром, 9 мая.

Как говорится в сообщении Суспильного, ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

видео дня

Подробности ударов РФ

Воздушные силы вторые сутки не фиксируют применения врагом ударных беспилотников типа Shahed, однако Россия продолжает терроризировать приграничье Сумской области управляемыми авиабомбами: за минувшие сутки противник выпустил около 130 КАБов, до обеда 9 мая – еще более полусотни авиабомб, рассказал УП начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Прямо во время путинского "парада победобесия" российская тактическая авиация наносила удары КАБами по Сумщине", - говорит украинский офицер.

Игнат отметил, что присутствие ударных дронов-камикадзе уже вторые сутки не фиксируется в воздушном пространстве Украины (последняя атака тремя волнами дронов была 7 мая), однако враг не прекращает свой террор: обстрелы КАБами Сумской области, а также есть существенная угроза применения авиационного вооружения на Донецком и Запорожском направлениях. По состоянию на 12.30, по словам Игната, около 10 бортов фиксируется в воздухе вблизи линии фронта на этих направлениях.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее российские войска нанесли два ракетных удара по Сумах. В результате атаки погибло 34 человека, еще 119 получили ранения.

Реклама

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая, уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Как сообщал Главред, по словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, захватчики не соблюдают режим тишины на фронте, в частности на юге. Кроме того, страна-агрессор Россия пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.

Читайте также:

Реклама

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред