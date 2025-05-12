АЭС проходят ремонты: эксперт объяснил, в каком случае свет могут выключать снова

Эксперт спрогнозировал, что графики отключений могут вернуться только в случае резкого роста потребления.

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Энергетик рассказал, как жара может повлиять на работу АЭС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Почему Украине пока не грозит отключение света

Когда могут вернуться графики отключений

Готов ли ЕС покупать больше украинской электроэнергии

Несмотря на активную фазу ремонтной кампании на атомных электростанциях, в Украине пока достаточно электроэнергии для полного покрытия внутреннего спроса. Как сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, сейчас риск веерных отключений остается минимальным.

"В Украине сейчас достаточно электрической энергии. Более того, днем есть избыток и оператор системы передачи дает команду на отключение отдельных объектов для того, чтобы сбалансировать генерацию и потребление электроэнергии", - отметил эксперт. видео дня

По его словам, вероятность разбалансировки энергосистемы небольшая, если не будет новых атак на энергетическую инфраструктуру. При этом он добавил, что Украина нарастила объемы экспорта электроэнергии в ЕС, но существенного спроса с европейской стороны пока нет.

"Сейчас часовой максимум составляет 650 МВт", - уточнил Рябцев, одновременно отметив, что "европейцам не нужно столько лишней украинской электроэнергии".

Комментируя возможность возвращения графиков отключений, эксперт подчеркнул: "Есть риски разбалансировки энергосистемы, если потребление существенно возрастет, но на сегодня вероятность такого резкого роста потребления невелика.

Поэтому это, скорее, установка для дальнейших действий, чем что-то связанное с возможностью отключений в ближайшие месяцы".

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Относительно потенциальных рисков в случае сильной жары, Рябцев пояснил, что все будет зависеть от количества энергоблоков АЭС, которые одновременно будут находиться на плановом ремонте.

Отключение света в Украине - новости

Как ранее сообщал Главред, в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.

Напомним, последний раз в Украине отключали свет 17 марта. В результате дроновой атаки РФ были обесточены потребители в нескольких областях. Враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах.

Напомним, сообщалось, что за газ и свет придется платить больше - когда может вырасти цена. Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.

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