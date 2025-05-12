Китай может заменить США в мирном процессе - к чему следует готовиться Украине

Китай не сможет стать посредником для окончания войны России против Украины и имеет собственные интересы в рамках противостояния со Штатами, отметил Кулик.

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В ЕС считают Китай возможной альтернативой США в мирных переговорах / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Кулик:

Китай не является эффективным посредником для окончания войны РФ против Украины

Китай продвигает совместную повестку дня с Украиной

В Европе уже ведутся активные дискуссии о возможной замене США как посредника в мирных переговорах между Украиной и Россией. Среди альтернатив рассматривается, в частности, и Китай. В то же время директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии Главреду отметил, что Китай пока не является эффективным посредником, ведь ни одна из его инициатив по Украине не была реализована.

Кроме того, Пекин не поддержал ни украинскую "формулу мира", ни план Трампа и продолжает усиливать сотрудничество с Россией.

видео дня

"В частности, участие Китая в параде "победобесия" в Москве указывает на то, что Пекин продвигает общую повестку дня с Россией в рамках более широкой глобальной стратегии, адресованной Соединенным Штатам и всему миру. Китай как бы говорит Вашингтону: "Москва - это наша корова, и мы ее доим". Хотите договариваться - давайте говорить о новом глобальном миропорядке, а не только о вопросах войны и мира в Украине. Учитывайте наши интересы"", - указывает он.

Кулик подчеркнул, что Китай настойчиво демонстрирует свое неприятие санкций как инструмента международной политики. В Пекине хорошо осознают, что ограничения и пошлины наносят наибольший ущерб именно китайской экономике, которая в значительной степени зависит от доступа к зарубежным рынкам и современным технологиям. Несмотря на репутацию технологического лидера, большинство передовых инноваций появляются на Западе, а Китай в основном пытается их копировать, воспроизводить или получать нечестным путем.

"Но по состоянию на сейчас я не вижу реальной возможности привлечения Китая и возможностей для Украины этим воспользоваться", - резюмировал он.

Какова позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство иностранных дел Китая подтвердило свою поддержку всех мирных инициатив по урегулированию войны в Украине, в том числе и предложения о 30-дневном прекращении огня, которое совместно выдвинули Украина, ЕС и США.

Российский военно-промышленный комплекс в значительной степени зависит от Китая. Несмотря на попытки Дональда Трампа втянуть Россию в конфронтацию с Пекином, Владимир Путин продолжает углублять сотрудничество с лидером КНР Си Цзиньпинем, отметил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В то же время народный депутат от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко заявил, что Россия получает поддержку со стороны союза авторитарных режимов во главе с Китаем в своей войне против Украины.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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