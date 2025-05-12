Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны

Кратко:
- Ziferblat имеют не очень высокие шансы на победу на Евровидении-2025
- Однако они оказались среди лидеров на место в гранд-финале по итогам первого полуфинала
Первый этап Евровидения-2025 состоится уже завтра, 13 мая - на сцену St. Jakobshalle выйдут 15 конкурсантов, два представителя стран Большой Пятерки и представитель страны-хозяйки конкурса в этом году Швейцарии (три последних проходят в гранд-финал автоматически - прим. редактора).
В их числе будет бороться за право выступить в гранд-финале (17 мая) и группа Ziferblat - конкурсанты из Украины. За день до первого полуфинала они занимают 14 место в рейтинге потенциальных победителей по версии букмекеров.
Тем не менее сам факт того, что Украина окажется в гранд-финале, похоже, не вызывает сомнения - в десятке вероятных счастливчиков наши музыканты на третьем месте.
Что же касается того, какое место Украина займет на Евровидении-2025 по результатам гранд-финала, то с 52-процнетной вероятностью Zifrblat могут войти в топ-10 конкурса, и занять 8 место.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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