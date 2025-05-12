Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны

Ziferblat не ударят в грязь лицом, представляя Украину на Евровидении.

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Ziferblat на Евровидении-2025 - какое место на Евровидении займет группа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

Ziferblat имеют не очень высокие шансы на победу на Евровидении-2025

Однако они оказались среди лидеров на место в гранд-финале по итогам первого полуфинала

Первый этап Евровидения-2025 состоится уже завтра, 13 мая - на сцену St. Jakobshalle выйдут 15 конкурсантов, два представителя стран Большой Пятерки и представитель страны-хозяйки конкурса в этом году Швейцарии (три последних проходят в гранд-финал автоматически - прим. редактора).

В их числе будет бороться за право выступить в гранд-финале (17 мая) и группа Ziferblat - конкурсанты из Украины. За день до первого полуфинала они занимают 14 место в рейтинге потенциальных победителей по версии букмекеров.

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Тем не менее сам факт того, что Украина окажется в гранд-финале, похоже, не вызывает сомнения - в десятке вероятных счастливчиков наши музыканты на третьем месте.

Что же касается того, какое место Украина займет на Евровидении-2025 по результатам гранд-финала, то с 52-процнетной вероятностью Zifrblat могут войти в топ-10 конкурса, и занять 8 место.

Ziferblat на Евровидении-2025 - какое место на Евровидении займет группа / eurovisionworld.com

Ziferblat на Евровидении-2025 - какое место на Евровидении займет группа / eurovisionworld.com

Ziferblat на Евровидении-2025 - какое место на Евровидении займет группа / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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