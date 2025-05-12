Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Вы узнаете:
- Как легко почистить подушки и одеяла
- Почему нужно ставить подушки под солнечный свет
Одеяла и подушки нужно регулярно стирать, как и другое постельное белье, но в стиральной машине это делать неудобно.
Главред решил разобраться, как очистить толстые одеяла и подушки без стиральной машины.
Как очистить подушки без стирки
Эксперты по стирке рассказали, что самый простой способ почистить одеяло и постельное белье - это просто вынести их на улицу, чтобы они получили "большое количество солнечного света", пишет express.co.uk.
"Тепло, яркий солнечный свет и свежий летний ветерок обладают способностью естественным образом дезодорировать, дезинфицировать и отбеливать натуральные волокна, восстанавливая и возвращая им блеск", - отметили эксперты.
Отмечается, что ультрафиолетовое солнечное излучение может убивать бактерии, которые могут жить в постельном белье, помогая очистить его. Солнечный свет также удаляет грязь, пылевых клещей, плесень и даже споры плесени, освежая ваше одеяло или подушки почти без усилий.
Как естественным образом почистить одеяло и подушки
Обязательно вешайте постельное белье около 11 утра, чтобы получить максимальное пребывание на солнце в полдень, когда оно сильнее всего.
Лучше всего вешать постельное белье не более чем на четыре часа, потому что длительное пребывание на солнце может привести к выцветанию и обесцвечиванию ткани.
Одеяла и другие толстые постельные принадлежности нужно переворачивать после двух часов пребывания на солнце, чтобы разрыхлить набивку внутри.
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