Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых подушек

Оказывается, из старых подушек можно сделать много полезных вещей.

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Как можно использовать старые подушки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как использовать старые подушки

Что из них можно сшить

Пожалуй, у каждого дома есть старые подушки, которые не используются по назначению. Однако, их не обязательно выбрасывать, ведь приложив немного творчества, их можно превратить в нечто гораздо более полезное.

Главред решил разобраться, как переделать старые подушки.

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Как можно с пользой использовать старые подушки

Превращение старых подушек в новые предметы не только уменьшает количество отходов, но и создает функциональные вещи, которые могут пригодиться по всему дому, пишет Southern Living.

Вот несколько идей, как можно использовать старые подушки:

Подушка-мешочек для хранения. Возьмите старые подушки, выньте из них наполнитель и сшейте из них мешочки или небольшие сумки для хранения.

Возьмите старые подушки, выньте из них наполнитель и сшейте из них мешочки или небольшие сумки для хранения. Креативные подставки для кашпо. Наполнив подушку мхом или завернув её в водонепроницаемую подкладку, она превратится в очаровательную основу для кашпо. Это особенно хорошо работает с маленькими горшками, создавая мягкий, органичный вид.

Наполнив подушку мхом или завернув её в водонепроницаемую подкладку, она превратится в очаровательную основу для кашпо. Это особенно хорошо работает с маленькими горшками, создавая мягкий, органичный вид. Фактурные стеновые панели. Старые подушки можно превратить в мягкие стеновые панели. Нужно вынуть из них наполнитель и сшивать в панели, которые затем можно прикрепить к стенам. Это прекрасно подходит для звукоизоляции или просто для добавления тепла в комнату.

Лежанка для домашнего любимца. Один из лучших способов переделать старые подушки - это использовать их для наших четвероногих друзей. Для этого нужно сшить чехлы в соответствии с размером вашей собаки.

Один из лучших способов переделать старые подушки - это использовать их для наших четвероногих друзей. Для этого нужно сшить чехлы в соответствии с размером вашей собаки. Подушки для скамеек. Иногда старую подушку, особенно большую, можно разрезать, изменить её форму и использовать как индивидуальную подушку для скамейки. Ткань может придать мебели совершенно новый вид.

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Что известно о Southern Living? Southern Living - это американский журнал, который освещает темы, связанные с приготовлением пищи, садоводством, дизайном интерьера, путешествиями и местными традициями.

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