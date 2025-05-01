Чем эффективно очистить накипь в стиральной машине: полезные советы мастера

Проверьте свою стиральную машину на накипь по простому способу, который посоветовал мастер по ремонту техники.

https://glavred.info/life/chem-effektivno-ochistit-nakip-v-stiralnoy-mashine-poleznye-sovety-mastera-10661039.html Ссылка скопирована

Как вовремя обнаружить накипь в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: Instagram volodymyr_khatuntsev, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как определить, что стиралка нуждается в чистке

Какие средства лучше выбрать для профилактики

Со временем в стиральной машине накапливается накипь, плесень и остатки моющих средств. Это может приводить к неприятному запаху, ухудшению качества стирки и даже к поломке бытовой техники. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно регулярно чистить стиралку.

Главред решил выяснить, действительно ли нужно очищать стиральную машину от накипи и как это делать правильно. Своим экспертным мнением поделился мастер по ремонту стиральных машин Владимир Хатунцев на своем YouTube-канале "Мастер плюс".

"Накипь появляется из-за жесткой воды. Если в вашем электрочайнике виден известковый налет - с высокой вероятностью он есть и в стиральной машине", - объясняет специалист.

Хатунцев отмечает, что накипь оседает на нагревательном элементе (ТЭНе) и внутренних деталях, из-за чего машина потребляет больше энергии, дольше греет воду и может выйти из строя.

Вам также будет интересно: Гель или порошок: мастер рассказал, что лучше для стиральной машины.

Сегодня почти все производители бытовой техники выпускают фирменные средства для чистки стиральных машин. Кроме того, доступны универсальные очистители, которые обычно дешевле, но также эффективны в борьбе с накипью.

Эксперты рекомендуют проводить профилактическую чистку раз в 1-2 месяца, в зависимости от частоты стирки и жесткости воды.

Читайте также:

Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред