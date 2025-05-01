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Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют

Мария Николишин
1 мая 2025, 13:51
353
Стиральная машина нуждается в должном уходе, как и другие приборы.
Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют
Почему из стиральной машины плохо пахнет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что влияет на запах одежды после стирки
  • Как правильно очищать стиральную машину

Иногда бывает так, что свежевыстиранная одежда плохо пахнет. Многих людей беспокоит эта проблема, ведь не понятно, почему так происходит.

Главред решил разобраться, почему появляется запах затхлости после стирки одежды.

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Почему из стиральной машины плохо пахнет

Как пишет express.co.uk, накопление моющего средства, известкового налета и бактерий в барабане стиральной машины влияет на запах стираемой одежды.

В частности, бактерии, вызывающие запах, процветают в теплой, влажной среде. Со временем они цепляются к барабану, резиновому уплотнителю и трубам, особенно при частой стирке при низкой температуре.

Как убрать неприятный запах из стиральной машины

Эксперты по уборке рекомендуют использовать уксус во время регулярной стирки, чтобы поддерживать стиральную машину свежей и без запаха.

Просто налейте полстакана уксуса непосредственно в барабан и запустите машину на самом горячем режиме.

"Уксус действует как естественное дезинфицирующее средство, помогает уничтожать бактерии и удалять остатки моющего средства", - отмечают эксперты.

Данную процедуру следует проводить раз в месяц, чтобы предотвратить появление запаха затхлости на белье.

Кроме того, не менее важно оставлять дверцу стиральной машины слегка приоткрытой. Это помогает предотвратить накопление влаги, которая способствует появлению плесени и грибка.

Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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