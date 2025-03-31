Как часто нужно стирать полотенца: эксперт удивил ответом

Полотенца могут очень быстро стать грязными.

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Как часто нужно стирать полотенца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько раз в неделю нужно стирать полотенца

Как понять, что полотенце уже грязное

Стирка полотенец может казаться трудной задачей, потому что их нельзя смешивать с другим бельем и они всегда сохнут дольше, чем другие вещи. Однако, нужно понимать и то, как часто нужно это делать.

Главред решил разобраться, как часто нужно менять полотенца в ванной комнате.

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Как часто следует стирать полотенца

По словам эксперта по уборке Робина Мерфи, банные полотенца используются очень часто, поэтому они быстро становятся грязными, пишет Real Simple.

"Если вы используете полотенце после душа ежедневно, вам следует стирать его каждые три-четыре раза", - объясняет эксперт.

Как понять, что полотенце нужно уже стирать

Если вы стираете полотенца после трех-четырех использований, но они все равно остаются несвежими, возможно, вам нужно стирать их чаще.

"Если ваше полотенце имеет кислый или затхлый запах, шершавое или жесткое, или кажется, что оно просто передвигает воду, а не впитывает ее, это признак того, что его пора постирать", - говорит Мерфи.

Кроме того, чистое полотенце не должно пахнуть ничем - или, самое большее, стиральным порошком. Если запах не такой - это признак того, что полотенце нуждается в обновлении.

Как часто нужно стирать полотенца для рук

Полотенца для рук нужно стирать чаще, чем банные полотенца.

"Ими, как правило, пользуется больше людей, и они не всегда успевают полностью высохнуть. Я стираю свои каждые два-три дня. Полотенце для рук быстро превращается из полезного в грязное, особенно в занятом домохозяйстве", - отмечает эксперт.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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