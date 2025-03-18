Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не просто украшение: для чего нужны загадочные полоски на полотенцах

Мария Николишин
18 марта 2025, 03:30
1
Люди только сейчас осознают, для чего на самом деле предназначена эта странная особенность полотенец.
Не просто украшение: для чего нужны загадочные полоски на полотенцах
Почему на полотенцах есть полоски / коллаж: Главред, фото: x.com/natemcgrady, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему на полотенцах делают полоски
  • Какую функцию они выполняют

Полотенца используются людьми ежедневно. Возможно, вы замечали, что на обоих концах полотенца есть тканая полоска. Оказывается, что эта деталь имеет тайное назначение.

В частности, люди были ошеломлены, когда поняли, для чего на самом деле предназначена текстурированная зона на банном полотенце, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Почему на полотенцах есть полоски

Один человек, по имени Нейт МакГрейди, недавно обратился к X с вопросом: "Каково назначение этой части полотенца?".

Люди поспешили поделиться своими мыслями о назначении этой части полотенца.

"Веревка для белья, прищепка лучше держится. Загните верхний конец так, чтобы обе "сшитые" полоски лежали друг на друге, когда вы вешаете его на веревку для стирки. Так прищепка лучше держится и не так быстро улетает на ветру", - сказал один человек.

"Добавляет сцепление, чтобы полотенце оставалось на месте, когда вы обматываете его вокруг себя", - предположил другой пользователь.

"Это называется "кайма", и она укрепляет ткань, предотвращает истирание, добавляет декоративный штрих и помогает при складывании. Она также меньше впитывает влагу благодаря более плотному переплетению", - отметил один из пользователей.

В то же время, многие говорили, что эти полоски были частью процесса ткачества. По словам пользователей, в старом текстильном производстве они обозначали конец одного полотенца и начало другого на непрерывном ткацком станке.

Какую функцию выполняют полоски на полотенце

Американский оптовый продавец полотенец Towel Hub рассказал, что тканая полоска на большинстве банных полотенец - это не просто украшение, она имеет практическое назначение.

"Известная как бордюр, эта тканая полоска помогает предотвратить износ, улучшает впитываемость и придает полотенцам красивый вид", - подчеркнул он.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

полотенце
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это станет фактором сдерживания РФ": что известно о дальнобойных ракетах Нептун

"Это станет фактором сдерживания РФ": что известно о дальнобойных ракетах Нептун

01:12Война
Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня - Зеленский

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня - Зеленский

00:33Политика
Трамп обсуждает передачу украинского Крыма России - Semafor

Трамп обсуждает передачу украинского Крыма России - Semafor

23:19Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву S

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву S

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Китайский гороскоп на завтра 18 марта: Крысам - стресс, Обезьянам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 18 марта: Крысам - стресс, Обезьянам - трудности

Салат на Пасху, который затмит любое блюдо: шикарный рецепт из 5 ингредиентов

Салат на Пасху, который затмит любое блюдо: шикарный рецепт из 5 ингредиентов

Последние новости

03:30

Не просто украшение: для чего нужны загадочные полоски на полотенцах

02:30

Трамп может усилить давление на Украину: Жданов о худшем сценарии переговоровВидео

01:13

Россияне переходят в оборону: ВСУ выбивают инициативу из рук противника

01:12

"Это станет фактором сдерживания РФ": что известно о дальнобойных ракетах Нептун

00:33

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня - Зеленский

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
00:12

Как увеличить урожай картофеля вдвое: японский секретный метод

17 марта, понедельник
23:19

Трамп обсуждает передачу украинского Крыма России - Semafor

23:12

Трамп уточнил, когда будет разговор с Путиным и что будут обсуждать

22:24

"Закрепляются в посадках": РФ пытается прорвать оборону в Запорожской области

Реклама
22:06

РФ стянула резервы для наступления на ВСУ, приоритет на фронте сменился - Костенко

22:04

Как посадить тюльпаны весной и получить обильное цветение

22:00

Переговоры Трампа и Путина и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

21:14

Войска РФ готовят наступление к 9 мая: названа дата переломного момента в войнеВидео

21:13

Летит на 3 тысячи километров: Украина протестировала отечественный дрон

21:01

"Пытались убить": звезда шоу МастерШеф пережила пытки в психиатрической больнице

20:24

Что произойдет с авто, если ехать с поднятым "ручником": знают лишь единицы

20:17

Чем опасно завершение Курской операции для Украины: эксперт ответил

19:58

Просила Путина "защитить румынов": депутатке запретили въезд в Украину

19:57

Разговор Трампа с Путиным: в Белом доме выступили с важным заявлением

19:41

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

Реклама
19:18

"Пресняковы отдыхают": Кристина Орбакайте утерла всем нос

19:10

Потери россиян на фронте в начале марта огромныемнение

19:07

Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии

18:49

Большинство даже не догадывается: 5 предметов, которые не стоит мыть водой

18:46

Сохраните молодость и красоту на годы: чем нужно умыться 18 марта, приметы

18:35

В Кремле готовят вопросы перед встречей Путина и Трампа: названа главная тема

18:31

Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭКФото

18:07

Американцы массово выступают против Трампа: сколько процентов не поддерживают его

17:59

Международная помощь и повышение акцизов на сигареты: EUReporter об источниках экономической устойчивости Украины

17:55

"Наш давний друг и союзник": какая страна блокирует вступление Украины в ЕС

17:46

Почему опытные хозяйки натирают окна чайными пакетиками: интересный лайфхак

17:33

Многие страны готовы отправить своих миротворцев в Украину - британские власти

17:14

"Фронт обвалится, бойцы побегут": чем обернется для РФ отказ от перемирияВидео

16:52

"Светит" большой штраф: когда нельзя ловить щуку в Украине

16:48

Боятся, как огня: как сделать простое средство от мышей

16:45

В разведке США спрогнозировали результаты переговоров Трампа с Путиным

16:28

В Украине дорожают огурцы и помидоры: сколько стоят овощи

16:27

Гороскоп на сегодня 18 марта: Львам - отдых, Стрельцам - вознаграждение

16:22

Миротворцы в Украине: в каких городах они будут размещены и какова их задача

16:01

Водителей могут штрафовать за медленную езду: где действует такой закон

Реклама
15:48

"Нужна третья сторона": Жданов дал тревожный прогноз насчет перемирия в УкраинеВидео

15:44

РФ потеряла на Покровском направлении больше танков, чем есть у Бундесвера - ВСУ

15:33

Как показать домашней кошке свою любовь: три проверенных способа

15:22

Мужчина копал в своем саду и был ошеломлен находкой: что там было

15:00

Парень показал хитрый фокус со стиралкой: вирусный лайфхак покорил Сеть

14:49

"Приняты неотложные решения": Зеленский провел совещание с военными

14:37

"Историческое решение": Германия внесет правки в свою конституцию ради Украины

14:36

Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее носить: окончательный ответ

14:24

Известная украинская актриса в тяжелом состоянии - диагноз

13:50

Трамп хотел достичь перемирия, давя санкциями, но не на РФ - Жданов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять