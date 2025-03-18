Не просто украшение: для чего нужны загадочные полоски на полотенцах

Люди только сейчас осознают, для чего на самом деле предназначена эта странная особенность полотенец.

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Почему на полотенцах есть полоски / коллаж: Главред, фото: x.com/natemcgrady, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на полотенцах делают полоски

Какую функцию они выполняют

Полотенца используются людьми ежедневно. Возможно, вы замечали, что на обоих концах полотенца есть тканая полоска. Оказывается, что эта деталь имеет тайное назначение.

В частности, люди были ошеломлены, когда поняли, для чего на самом деле предназначена текстурированная зона на банном полотенце, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему на полотенцах есть полоски

Один человек, по имени Нейт МакГрейди, недавно обратился к X с вопросом: "Каково назначение этой части полотенца?".

Люди поспешили поделиться своими мыслями о назначении этой части полотенца.

"Веревка для белья, прищепка лучше держится. Загните верхний конец так, чтобы обе "сшитые" полоски лежали друг на друге, когда вы вешаете его на веревку для стирки. Так прищепка лучше держится и не так быстро улетает на ветру", - сказал один человек.

"Добавляет сцепление, чтобы полотенце оставалось на месте, когда вы обматываете его вокруг себя", - предположил другой пользователь.

"Это называется "кайма", и она укрепляет ткань, предотвращает истирание, добавляет декоративный штрих и помогает при складывании. Она также меньше впитывает влагу благодаря более плотному переплетению", - отметил один из пользователей.

В то же время, многие говорили, что эти полоски были частью процесса ткачества. По словам пользователей, в старом текстильном производстве они обозначали конец одного полотенца и начало другого на непрерывном ткацком станке.

Какую функцию выполняют полоски на полотенце

Американский оптовый продавец полотенец Towel Hub рассказал, что тканая полоска на большинстве банных полотенец - это не просто украшение, она имеет практическое назначение.

"Известная как бордюр, эта тканая полоска помогает предотвратить износ, улучшает впитываемость и придает полотенцам красивый вид", - подчеркнул он.

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