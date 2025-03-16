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Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

Марина Иваненко
16 марта 2025, 19:05обновлено 16 марта, 19:48
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Зачем нужно отверстие в иллюминаторе? Это не случайная деталь, а важный элемент безопасности, без которого самолеты не могут летать!
Для чего нужно отверстие в иллюминаторе
Для чего нужно отверстие в иллюминаторе / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Для чего нужно отверстие в окне иллюминатора
  • Для чего нужен иллюминатор

Те люди, которые часто пользуются услугами авиакомпаний, наверное, не раз замечали маленькую дырочку в иллюминаторе. Понятно, что возникает вопрос: для чего в окне самолета есть это отверстие? Главред попробует помочь в этом разобраться.

Для чего нужно отверстие в иллюминаторе

В мире ничего не бывает просто так, даже это маленькое отверстие необходимо для обеспечения безопасности пассажиров, как объясняют на Ютуб канале "Записная книжка".

Во-первых, иллюминатор имеет круглую форму не просто так. В 1949 году британская компания представила свой первый коммерческий реактивный самолет. Но после успеха наступило разочарование.

В 1952 и 1953 годах три самолета модели "Комета" распались в воздухе. После тщательного анализа этих аварий ученые выяснили, что квадратные иллюминаторы вызывают образование избыточного давления в углах окон, из-за чего конструкция не выдерживает нагрузки. С тех пор иллюминаторы изготавливают исключительно округлой формы.

Сам иллюминатор состоит из двух слоев. Первый - внешний, изготовленный из прочного прозрачного пластика, который выдерживает давление. Внутренний слой выполнен из дешевого оргстекла, главная задача которого - термо- и шумоизоляция.

Из-за разницы давления и температур высока вероятность повреждения стекла. Именно эта маленькая дырочка, которая не является сквозной, а ведет в пространство между слоями, уравновешивает эти показатели. Более того, она предотвращает запотевание стекла, чтобы пассажиры могли наслаждаться прекрасными видами.

Если вы не видите дырочки в иллюминаторе возле себя, это не повод для паники. Некоторые авиаконструкторы предпочитают размещать ее ближе к краю, где она скрыта фюзеляжем. В старых моделях самолетов пространство между стеклами регулируется резиновой трубкой, которую маскируют в обшивке.

Для чего нужен иллюминатор

Во время взлета самолета происходит значительная нагрузка на бортовые системы и обшивку судна. Обслуживающий персонал должен следить не только за тем, что происходит внутри самолета, но и за ситуацией снаружи. Частично в этом помогает иллюминатор, через который можно заметить внештатную ситуацию.

Может ли иллюминатор разбиться во время посадки

Обычно иллюминатор представляет собой конструкцию из трехслойного стеклопакета, способного выдерживать большие перепады давления. Во время взлета и набора высоты на стекло действует нагрузка до четырех тонн. Если иллюминатор выдерживает такие условия, то при посадке ему уже ничего не угрожает.

Что касается внутреннего стекла, то оно выполняет декоративную функцию. Его повреждение не повлияет на безопасность пассажиров.

Зачем на иллюминаторах нужны шторки

После посадки глаза пассажиров должны адаптироваться к освещению на борту. Только после этого шторки раздвигают, позволяя наблюдать за тем, что происходит за бортом.

Закрывая шторки, экипаж имеет возможность полностью сосредоточиться на обслуживании пассажиров. В случае необходимости их можно отодвинуть.

Шторки также защищают пассажиров от возможных травм, которые могут возникнуть, например, во время жесткой посадки, когда иллюминаторное стекло может повредиться.

Кроме того, закрытые шторки помогают сохранять спокойствие тем пассажирам, которые боятся высоты.

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О канале "Записная книжка"

Канал создан в 2015 году. Сейчас подписчиками являются почти 10,5 тысяч пользователей.

На канале размещены видео с интересными фактами, уроками математики и информатики, документальными, познавательными, анимационными фильмами. Стоит отметить, что все учебные материалы - на украинском языке.

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