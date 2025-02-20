Сороконожка в доме - опасность или польза?

Сороконожка в квартире: чем она полезна, как попадает в жилье, стоит ли от нее избавляться. Народные методы борьбы и интересные факты об этих насекомых.

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Нужно ли избавляться от сороконожек / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Кто такая сороконожка и как она попадает в квартиру

Что сороконожка может сделать человеку

Народные методы борьбы с сороконожкой

Как бы вы ни старались поддерживать чистоту в своем доме, все равно сложно уберечь его от появления насекомых. Тараканы, назойливые мухи, комары с легкостью проникают в жилище и делают жизнь невыносимой.

Рано или поздно в вашей жизни наступит момент, когда вы, включив свет, заметите сороконожку, которая пытается спрятаться. Учитывая ее внешний вид, такой "квартирант" вряд ли вам понравится. Главред расскажет об особенностях такого соседства.

На YouTube-канале "Все об Украине " можно детальнее ознакомиться с этой разновидностью насекомых и понять, являются ли они опасными для человека.

Обнаружить этих членистоногих крайне сложно. Они активны ночью, и увидеть их можно только тогда, когда внезапно включить свет. Сороконожки имеют отличное зрение и быструю реакцию, поэтому механически их уничтожить очень трудно.

Как сороконожка попадает в квартиру или дом

Проникают они через щели, канализацию или от соседей. Многоножки любят темные, теплые и влажные места. Чаще всего их находят в санузлах, кухнях и кладовках, где есть все условия для развития и размножения.

Что может сороконожка сделать человеку

На самом деле такие "квартиранты" не только не вредны, но и полезны. Они являются естественными врагами многих вредных паразитов. Сороконожки поедают мух, тараканов, клопов и блох, которые являются носителями различных болезней.

Охотятся они ночью, когда все спят. Нападают на человека только в случае опасности. Укус сороконожки не опасен, поскольку она редко способна прокусить кожу. Ее укус напоминает пчелиный: может появиться покраснение или легкая аллергическая реакция, которые проходят без специальных мазей.

Если сороконожка появилась на садовом участке, она станет вашим помощником в борьбе с вредителями.

Что делать, если в доме появились сороконожки

Если вы решили избавиться от нежелательных "квартирантов", перед использованием химикатов попробуйте народные методы.

Борная кислота - смертельно опасна для сороконожек. Насыпьте ее в щели, возле канализационных отверстий и в труднодоступные места.

- смертельно опасна для сороконожек. Насыпьте ее в щели, возле канализационных отверстий и в труднодоступные места. Смесь борной кислоты с вареным желтком поможет избавиться не только от сороконожек, но и от тараканов.

поможет избавиться не только от сороконожек, но и от тараканов. Кайенский перец - его высушенный и измельченный вариант можно использовать как отпугиватель. Рассыпьте в местах появления насекомых, и они покинут ваш дом.

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