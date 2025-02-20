Как быстро сварить горох - лайфхаки для идеального пюре

Как быстро сварить горох, чтобы получить нежное пюре? Раскрываем хитрости: сколько воды добавить, стоит ли замачивать и когда лучше солить.

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Как приготовить горох, чтобы он разварился в кашу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно варить горох, чтобы он был мягким

Стоит ли замачивать горох перед приготовлением

Блюда из гороха популярны не только из-за своего уникального вкуса, но и благодаря полезным свойствам. Горох - отличный источник растительного белка. Однако многие хозяйки избегают его приготовления, поскольку этот процесс кажется слишком сложным. Как правильно варить горох, чтобы он был мягким? Сколько воды нужно на один стакан гороха? Нужно ли его замачивать? Результат часто оставляет желать лучшего: горох либо разваривается в кашу, либо вообще остается твердым и даже подгорает. Главред поможет разобраться с этими вопросами.

Как правильно варить горох, чтобы он был мягким

На YouTube-канале "Готувь вкусно" рассказывают, как быстро, вкусно и без лишних усилий приготовить гороховое пюре, которое не пригорает и хорошо разваривается.

Налейте в кастрюлю четыре стакана воды и поставьте на огонь. Горох берите в соотношении 1:2, то есть на четыре стакана воды - два стакана гороха. Тщательно промойте горох и всыпьте его в уже кипящую воду. Это важно: если добавить горох в холодную воду, он сразу пристанет ко дну кастрюли. После закипания перемешайте горох всего один раз. Через 30-40 минут, когда на поверхности останется совсем мало воды, добавьте одну чайную ложку соли (без горки). Еще через 10 минут проверьте готовность: разомните несколько зернышек в ложке. Если они легко разминаются - горох готов. Выключите огонь и оставьте на 10-15 минут, чтобы остатки воды впитались. Перемешайте готовую кашу, добавьте ложку подсолнечного масла и еще раз перемешайте.

Нужно ли замачивать горох перед приготовлением

Если вы выбрали целый горох, его стоит перебрать, чтобы удалить испорченные зерна. Целый, колотый или даже гороховую сечку нужно несколько раз промыть под проточной водой, пока она не станет прозрачной.

Процедура замачивания значительно сокращает время варки. Однако важно не передержать горох в воде, иначе он может забродиться и станет непригодным для приготовления.

Колотый горох следует замачивать на 4-6 часов, но не дольше.

следует замачивать на 4-6 часов, но не дольше. Целые зерна можно оставить в воде на 5-7 часов.

После замачивания горох нужно еще раз промыть. Если времени на замачивание нет, стоит хотя бы залить горох водой на один час перед началом варки.

Советы для скорейшего приготовления гороха

Помимо замачивания гороха есть еще несколько вариантов, как ускорить процесс приготовления.

Не солить горох сразу, ведь соль помогает бобовым дольше оставаться твердыми;

Можно добавить немного соды или растительного масла, если варить целые горошинки и без замачивания. Однако следует быть очень осторожными, чтобы не испортить вкус. Пропорция добавления соды: примерно половина чайной ложки на каждые два литра воды.

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