Как правильно варить горох: секреты приготовления и рецепт

Как вкусно сварить горох / pixabay

Горох богат витаминами и питательными полезными веществами. Он особенно подходит людям, испытывающим нагрузки, поскольку обеспечивает много энергии.

Варить горох – процесс долгий. Чтобы он оказался вкусным, а не пригорел, не был жестким или не раскис сверх меры, придется приложить немало усилий, и дается это далеко не всем. Однако, чтобы упростить его приготовление, нужно просто лучше освоить технологию и узнать некоторые секреты правильного приготовления гороха.

Обычно весь процесс варки гороха занимает около двух часов. Обязательное условие — варка на медленном огне, иначе белок в горохе свернется, а готовое блюдо получится твердым.

Главред расскажет, как быстро и вкусно сварить горох.

Как быстро сварить горох

Вам понадобится:

Горох - 1 стакан,

Вода - 4-6 стаканов,

Соль по вкусу.

Тщательно промыть горох, опустить его в кастрюлю и подождать начала кипения. Через десять минут после этого нужно долить полстакана холодной воды – когда она вновь закипит, горох станет гораздо мягче, и варить его нужно будет не так долго. Если этого недостаточно, можно повторить операцию.

Второй метод: после начала кипения добавьте немного сливочного масла. Достаточно будет двух ложек. Это также ускорит варку, и к тому же сделает вкус более насыщенным. Однако, блюдо станет калорийнее, так что метод не очень подходит для диет.

Третий метод: ненадолго замочите его не просто в воде, а с разведенной в ней содой – хватит половины столовой ложки. Это также позволит быстро сварить горох за счет размягчения.

Как быстро сварить горох в мультиварке

В мультиварке варить горох очень удобно, а готовое блюдо заметно отличается приятным вкусом и идеальной консистенцией.

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Чтобы приготовить горох в мультиварке, его не обязательно замачивать. Достаточно будет тщательно промыть его в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Добавьте в чашу 2 стакана промытого гороха и 4–5 стаканов воды, посолите. Чашу поставьте в мультиварку, установив режим "Тушение", и оставьте готовиться в течение 2 часов.

В результате горох получится проваренным, мягким и очень вкусным. Чтобы блюдо не получилось сухим и пресным, добавьте в конце приготовления сливочное масло.

Варить горох нужно от часа до полутора, если он цельный, и до часа – колотый. Дробленому же хватит чуть более получаса.