Как правильно варить горох: секреты приготовления и рецепт

Чтобы ваш горох получился идеальным, важно знать несколько секретов его приготовления.
Горох богат витаминами и питательными полезными веществами. Он особенно подходит людям, испытывающим нагрузки, поскольку обеспечивает много энергии.
Варить горох – процесс долгий. Чтобы он оказался вкусным, а не пригорел, не был жестким или не раскис сверх меры, придется приложить немало усилий, и дается это далеко не всем. Однако, чтобы упростить его приготовление, нужно просто лучше освоить технологию и узнать некоторые секреты правильного приготовления гороха.
Обычно весь процесс варки гороха занимает около двух часов. Обязательное условие — варка на медленном огне, иначе белок в горохе свернется, а готовое блюдо получится твердым.
Главред расскажет, как быстро и вкусно сварить горох.
Как быстро сварить горох
Вам понадобится:
- Горох - 1 стакан,
- Вода - 4-6 стаканов,
- Соль по вкусу.
Тщательно промыть горох, опустить его в кастрюлю и подождать начала кипения. Через десять минут после этого нужно долить полстакана холодной воды – когда она вновь закипит, горох станет гораздо мягче, и варить его нужно будет не так долго. Если этого недостаточно, можно повторить операцию.
Второй метод: после начала кипения добавьте немного сливочного масла. Достаточно будет двух ложек. Это также ускорит варку, и к тому же сделает вкус более насыщенным. Однако, блюдо станет калорийнее, так что метод не очень подходит для диет.
Третий метод: ненадолго замочите его не просто в воде, а с разведенной в ней содой – хватит половины столовой ложки. Это также позволит быстро сварить горох за счет размягчения.
Как быстро сварить горох в мультиварке
В мультиварке варить горох очень удобно, а готовое блюдо заметно отличается приятным вкусом и идеальной консистенцией.
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Чтобы приготовить горох в мультиварке, его не обязательно замачивать. Достаточно будет тщательно промыть его в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Добавьте в чашу 2 стакана промытого гороха и 4–5 стаканов воды, посолите. Чашу поставьте в мультиварку, установив режим "Тушение", и оставьте готовиться в течение 2 часов.
В результате горох получится проваренным, мягким и очень вкусным. Чтобы блюдо не получилось сухим и пресным, добавьте в конце приготовления сливочное масло.
Варить горох нужно от часа до полутора, если он цельный, и до часа – колотый. Дробленому же хватит чуть более получаса.