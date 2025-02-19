"Похоже на рэкет": СМИ узнали детали несостоявшейся сделки о недрах Украины

В Le Monde предположили, что президент Зеленский, скорее всего, не ожидал столь унизительных условий.

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СМИ узнали детали несостоявшейся сделки о недрах Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Что написано в статье Le Monde:

Украина работает над "интересным встречным предложением"

Трамп установил размер требований к Киеву в 500 млрд долл

Зеленский, скорее всего, не ожидал столь унизительных условий

В предварительном соглашении о ресурсах, которое было отклонено украинской стороной, США потребовали исключительные права на "минеральные, нефтяные и газовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру" Украины в качестве компенсации за уже выплаченную помощь. Как пишет газета Le Monde, близкий к администрации президента Украины источник подтвердил подлинность содержащихся в указанном соглашении параметры, которые ранее обнародовали в Daily Telegraph.

По данным источников, сейчас Украина работает над "интересным встречным предложением".

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Отмечается, что в отклоненном предварительном соглашении было указано, что оно регулируется законодательством штата Нью-Йорк, исключая любую другую юрисдикцию.

"Проект предлагает создать совместный инвестиционный фонд между Вашингтоном и Киевом, чтобы гарантировать, что "стороны, враждебно настроенные к конфликту, не получат выгоду от восстановления Украины". В нем оговаривается, что США получат, в порядке приоритета, половину доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а также 50% финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации этих ресурсов", - говорится в публикации.

При этом напоминается, что президент США Дональд Трамп публично установил размер требований к Киеву в 500 миллиардов долларов. Хотя фактически, пять пакетов помощи, одобренных Конгрессом для Украины, составляют 175 миллиардов долларов, из которых 70 миллиардов долларов были направлены американским военным компаниям, акцентировали в Le Monde.

"Если это 50% текущих лицензий на добычу полезных ископаемых, это действительно похоже на рэкет… Если это предложение касается ресурсов, которые еще не разведаны, это означает, что до начала добычи необходимо провести очень ценную работу по изучению месторождений, чтобы определить, среди прочего, экономически ли целесообразно их извлекать. Это может занять от пяти до 20 лет, без гарантии положительного результата", - объяснила бывший заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

В Le Monde предположили, что президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не ожидал столь унизительных условий, которые кажутся рассчитанными на противника, а не на союзника. В частности, условия прямых переговоров, которые возобновились 18 февраля между Москвой и Вашингтоном, не включают требования о репарациях и предусматривают снятие санкций с России.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина намерена продолжать работу над соглашением с США по редкоземельным металлам, пишет Интерфакс-Украина.

"На последней встрече, которая состоялась в Мюнхене, была договоренность, что продолжится работа по этому соглашению (о редкоземельных металлах – ред.). Украина намерена эту работу продолжить", - сказала Стефанишина журналистам в среду, отвечая на вопрос относительно процесса переговоров по соглашению с США о редкоземельных металлах.

Металлы, залежи, полезные ископаемые. Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

В Офисе Президента Украины заявляли, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечалось, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

Позже Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Далее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Известно, что согласно договору, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых со Штатами, однако над договоренностью еще стоит поработать, чтобы документ учитывал ключевые интересы страны. Об этом заявил Зеленский во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби.

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Что такое издание Le Monde? Le Monde французская ежедневная вечерняя газета Главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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