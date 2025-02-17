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"Мы не страна сырья": Зеленский сделал заявление о сделке с США о минералах

Марина Фурман
17 февраля 2025, 15:59
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Президент Украины объяснил, почему не подписал документ с США по редкоземельным металлам.
'Мы не страна сырья': Зеленский сделал заявление о сделке с США о минералах
Зеленский сказал, каким должно быть соглашение с США по полезным ископаемым / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина заинтересована в подписании соглашения об ископаемых
  • Сейчас документ не содержит никаких гарантий безопасности для Украины
  • Соглашение о металлах с США нужно доработать

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых со Штатами, однако над договоренностью еще стоит поработать, чтобы документ учитывал ключевые интересы страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби.

Украинский лидер вспомнил, что когда стороны перешли к деталям, оказалось, что сейчас соглашение о полезных ископаемых с США не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме.

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Президент Украины подчеркнул, что некоторые детали в соглашении могут меняться со временем, но ключевые вещи должны быть четко определены.

Он объяснил, если в документе говорится о гарантиях безопасности, то стоит рассмотреть их в контексте НАТО или альтернативных механизмов. Зеленский добавил, что гарантии безопасности - это не только военная помощь, но и экономические и политические обязательства.

"Относительно нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина поддерживает инвестиции со стороны США, но главное не только получение ресурсов, но и создание возможностей для инвестирования.

"Украина - не просто страна сырья, и это должно быть четко зафиксировано в документе", - подчеркнул президент.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Недавно в Офисе Президента Украины подчеркнули, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечалось, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

Позже Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Далее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Известно, что согласно договору, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

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Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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