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На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиации

Руслана Заклинская
17 февраля 2025, 15:15
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Три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение тления утеплителя кровли саркофага.
На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиации
На Чернобыльской АЭС зафиксировано три очага тления / Колаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Коротко:

  • На ЧАЭС зафиксировали три очага тления
  • В ликвидации пожара задействованы 91 спасатель и 18 единиц техники
  • Превышений норм радиационного фона не зафиксировано

В понедельник, 17 февраля, на территории Чернобыльской атомной электростанции обнаружили три очага тления, возникшие в результате удара российского беспилотника. Для борьбы с огнем привлечены специализированные подразделения. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Возобновлены работы по ликвидации возгорания: зафиксировано три очага тления. Там работают две группы верхолазов, по четыре человека, третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления", - говорится в сообщении.

видео дня

Проложены рабочие линии на пяти стволах, обеспечивающих непрерывную подачу огнетушащих веществ. Для мониторинга ситуации привлечены беспилотники с тепловизионными камерами, которые позволяют оперативно выявлять скрытые очаги тепла и оценивать уровень угрозы. Всего к работам привлечены 91 спасатель и 18 единиц техники.

По результатам измерений, ухудшение радиационного фона на территории ЧАЭС не зафиксировано. Выброса радиоактивных веществ не обнаружено.

  • Пожар на ЧАЭС
    Пожар на ЧАЭС Фото: ГСЧС
  • Пожар на ЧАЭС
    Пожар на ЧАЭС Фото: ГСЧС
  • Пожар на ЧАЭС
    Пожар на ЧАЭС Фото: ГСЧС
  • Пожар на ЧАЭС
    Пожар на ЧАЭС Фото: ГСЧС
  • Пожар на ЧАЭС
    Пожар на ЧАЭС Фото: ГСЧС
  • Пожар на ЧАЭС
    Пожар на ЧАЭС Фото: ГСЧС

В ГСЧС также опубликовали новые фото и видео с места ликвидации последствий атаки. Работы по тушению на ЧАЭС продолжаются.

"Сейчас три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение 3 очагов тления утеплителя кровли", - рассказали в ГСЧС.

Смотрите видео ситуации на Чернобыльской АЭС:

На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиации
Тление на ЧАЭС / Фото: скриншот

Удар дроном по ЧАЭС - новости Украины

Напомним, в ночь на 14 февраля российский беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил значительные повреждения и подчеркнул, что такими действиями Россия создает глобальную ядерную угрозу.

После удара российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС существует потенциальная угроза утечки радиации, поскольку старое укрытие потеряло свою функцию. В то же время превышение радиационного фона не зафиксировано.

Президент Украины на Мюнхенской конференции заявил, что Россия атаковала Чернобыльскую АЭС ударным дроном "Шахед" с зарядом не менее 50 кг взрывчатки.

Как сообщал Главред, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожара, вспыхнувшего после удара российского дрона по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В Минэнерго предупреждают: пробитие саркофага может привести к повышению уровня радиации.

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