На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиации

Коротко:
- На ЧАЭС зафиксировали три очага тления
- В ликвидации пожара задействованы 91 спасатель и 18 единиц техники
- Превышений норм радиационного фона не зафиксировано
В понедельник, 17 февраля, на территории Чернобыльской атомной электростанции обнаружили три очага тления, возникшие в результате удара российского беспилотника. Для борьбы с огнем привлечены специализированные подразделения. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.
"Возобновлены работы по ликвидации возгорания: зафиксировано три очага тления. Там работают две группы верхолазов, по четыре человека, третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления", - говорится в сообщении.видео дня
Проложены рабочие линии на пяти стволах, обеспечивающих непрерывную подачу огнетушащих веществ. Для мониторинга ситуации привлечены беспилотники с тепловизионными камерами, которые позволяют оперативно выявлять скрытые очаги тепла и оценивать уровень угрозы. Всего к работам привлечены 91 спасатель и 18 единиц техники.
По результатам измерений, ухудшение радиационного фона на территории ЧАЭС не зафиксировано. Выброса радиоактивных веществ не обнаружено.
В ГСЧС также опубликовали новые фото и видео с места ликвидации последствий атаки. Работы по тушению на ЧАЭС продолжаются.
"Сейчас три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение 3 очагов тления утеплителя кровли", - рассказали в ГСЧС.
Смотрите видео ситуации на Чернобыльской АЭС:
Удар дроном по ЧАЭС - новости Украины
Напомним, в ночь на 14 февраля российский беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил значительные повреждения и подчеркнул, что такими действиями Россия создает глобальную ядерную угрозу.
После удара российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС существует потенциальная угроза утечки радиации, поскольку старое укрытие потеряло свою функцию. В то же время превышение радиационного фона не зафиксировано.
Президент Украины на Мюнхенской конференции заявил, что Россия атаковала Чернобыльскую АЭС ударным дроном "Шахед" с зарядом не менее 50 кг взрывчатки.
Как сообщал Главред, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожара, вспыхнувшего после удара российского дрона по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В Минэнерго предупреждают: пробитие саркофага может привести к повышению уровня радиации.
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