'Есть вероятность утечки радиации': главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

Попадание на 15 метров в сторону могло бы вызвать масштабную радиационную аварию, рассказал глава Государственного агентства зоны отчуждения.

https://glavred.info/ukraine/est-veroyatnost-utechki-radiacii-glavnyy-inzhener-rasskazal-o-situacii-na-chaes-10639670.html Ссылка скопирована

На ЧАЭС есть вероятность утечки радиоактивных веществ / Коллаж: Главред, фото: МАГАТЭ, СБУ

Главное:

Попадание дрона в укрытие ЧАЭС может вызвать утечку радиоактивных веществ

Превышение уровня радиации не зафиксировано

Основное возгорание ликвидировано, спасатели работают над догашением утеплителя

После попадания российского дрона в укрытие Чернобыльской АЭС есть потенциальная угроза утечки радиоактивных веществ. Однако пока превышение радиационного фона не зафиксировано. Об этом во время брифинга на ЧАЭС рассказал главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук, пишет Укринформ.

"Укрытие уже старое. Ему скоро будет 40 лет и для того, чтобы обеспечить безопасность, мировое сообщество выделяло средства, построили безопасный новый конфайнмент, который очень дорогой и стоил очень много для нас сил и в том числе здоровья наших всех рабочих. Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания российского дрона - Главред) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", - пояснил главный инженер ЧАЭС.

видео дня

Титарчук рассказал, что превышение контрольных уровней радиации на площадке не зафиксировано. По его словам, радиационный фон не изменился. Его слова подтвердил и глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

"На промышленной площадке радиационный фон в норме. Мы осуществляем мониторинг за счет наших подразделений Государственной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины по всей стране - фон везде в норме. Вместе с тем, мы проинформировали, согласно меморандуму взаимодействия Европейский офис гражданской защиты, их координационный центр, что мы имеем такое событие, такие последствия", - рассказал Даник.

Глава ГСЧС отметил, что активный пожар на месте попадания ликвидирован, однако спасатели продолжают работать на месте удара российского БПЛА.

"Они делают укрытие металлических конструкций и догашивают утеплитель, который еще в некоторых местах продолжает (тлеть - Главред). Это действительно тяжелая работа. Высота - более 100 м. Погодные условия нам создают сложности: минусовая температура, постоянный снег, который не прекращается. Вместе с тем, спасатели выполняют эти задачи", - добавил Даник.

Председатель Государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко добавил, что ситуация могла бы стать катастрофической, если бы дрон попал немного в сторону.

"Последствия могли быть катастрофические. Если бы, скажем, дрон попал метров 15 в сторону над старым укрытием, то была бы радиационная авария и другой совсем категории", - заявил Ищенко.

В ближайшие месяцы специалисты проведут детальное обследование поврежденных конструкций и подготовят план их восстановления. Для этого привлекут профильные институты, которые имеют соответствующие лицензии и экспертов.

"Это вопрос не одного месяца. Сейчас представителями подразделений ГСП ЧАЭС строительного отдела будет проведено обследование строительных конструкций на предмет их функциональной несущей способности. Это только то, что мы можем определить, но заключение дадут те институты, которые есть в Украине, которые имеют соответствующие лицензии соответствующих специалистов. Но само это отверстие (образованное попаданием российского дрона - Главред) непосредственной угрозы конструкциям внутри не несет", - заверил Титарчук.

Смотрите видео о ситуации на ЧАЭС:

Последствия удара по ЧАЭС / Фото: скриншот

Удар РФ по ЧАЭС - главное

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Президент Зеленский подтвердил значительные повреждения и подчеркнул, что РФ создает глобальную угрозу.

Также Зеленский заявил, что российский дрон атаковал саркофаг Чернобыльской АЭС, летя на высоте 85 метров, что усложнило его обнаружение радарами. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что жертв нет, а радиационный фон в норме.

Как сообщал Главред, на Мюнхенской конференции по безопасности международные партнеры возмущены атакой России на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене все "не просто обеспокоены, а очень злые".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред