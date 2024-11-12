Угроза отключений из-за обстрелов подстанций АЭС: эксперт о худшем сценарии

Прямое попадание может стать причиной длительной поломки, предупредил Юрий Корольчук.

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В Украине возможны новые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

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В Украине превентивно отключают электроэнергию из-за обстрелов

Попадания по подстанциям могут стать причиной поломок

Отключения электроэнергии являются превентивными, но действенными мерами, заявил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Как вы помните, подобное уже было в 2022-2023 годах, когда после первых ракетных ударов энергетики подстроились и выработали определенную тактику: отключать и ждать. Закончился обстрел, оценили масштабы повреждений, приступают к ремонту, часть абонентов перебрасывают на другие линии", — подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт объяснил опасность поражения подстанции во время массированного обстрела.

"Ведь представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить - так же, как при аварийной ситуации. То есть это очень серьезная нагрузка как на сам блок, так и на топливо, которое находится внутри реактора", — предупредил он.

Собеседник обратил внимание на то, что прямое попадание может стать причиной длительной поломки, а с ней - и длительного ремонта.

/ Главред

"Когда блок подключают после ремонта энергосистемы, он набирает свою мощность постепенно и прогнозируемо. И такие отключения так же в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС (поскольку последние еще не вышли на зимние темпы работы, как было обычно)", — добавил Корольчук.

Ранее эксперт объяснил, повлияет ли имитация атак РФ на работу системы энергетики Украины. Украина выбрала тактику принимать меры перед атаками врага, чем потом получать очень серьезные последствия для энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось, когда в Украине когда ждать отключений света. Эксперт прогнозирует, что при температуре до нуля градусов отключения света украинцам не грозят.

Как сообщал Главред, ранее в Украине ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях, впоследствии свет вернули в дома украинцев.

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Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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