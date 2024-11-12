Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза отключений из-за обстрелов подстанций АЭС: эксперт о худшем сценарии

Алексей Тесля
12 ноября 2024, 18:51обновлено 12 ноября, 20:02
32
Прямое попадание может стать причиной длительной поломки, предупредил Юрий Корольчук.
электроэнергия, отключения
В Украине возможны новые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Главное:

  • В Украине превентивно отключают электроэнергию из-за обстрелов
  • Попадания по подстанциям могут стать причиной поломок

Отключения электроэнергии являются превентивными, но действенными мерами, заявил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Как вы помните, подобное уже было в 2022-2023 годах, когда после первых ракетных ударов энергетики подстроились и выработали определенную тактику: отключать и ждать. Закончился обстрел, оценили масштабы повреждений, приступают к ремонту, часть абонентов перебрасывают на другие линии", — подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

При этом эксперт объяснил опасность поражения подстанции во время массированного обстрела.

"Ведь представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить - так же, как при аварийной ситуации. То есть это очень серьезная нагрузка как на сам блок, так и на топливо, которое находится внутри реактора", — предупредил он.

Собеседник обратил внимание на то, что прямое попадание может стать причиной длительной поломки, а с ней - и длительного ремонта.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

"Когда блок подключают после ремонта энергосистемы, он набирает свою мощность постепенно и прогнозируемо. И такие отключения так же в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС (поскольку последние еще не вышли на зимние темпы работы, как было обычно)", — добавил Корольчук.

Ранее эксперт объяснил, повлияет ли имитация атак РФ на работу системы энергетики Украины. Украина выбрала тактику принимать меры перед атаками врага, чем потом получать очень серьезные последствия для энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось, когда в Украине когда ждать отключений света. Эксперт прогнозирует, что при температуре до нуля градусов отключения света украинцам не грозят.

Как сообщал Главред, ранее в Украине ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях, впоследствии свет вернули в дома украинцев.

Читайте также:

Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юрий Корольчук война России и Украины электроэнергия
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ГУР ответили на фейк насчет "срыва операции" по перегону вертолета Ми-8 РФ

В ГУР ответили на фейк насчет "срыва операции" по перегону вертолета Ми-8 РФ

19:50Украина
Засыплет снегом и будет гололедица: в областях объявили штормовое предупреждение

Засыплет снегом и будет гололедица: в областях объявили штормовое предупреждение

19:39Синоптик
Вытекло 15 миллионов кубометров воды: последствия подрыва Кураховской дамбы

Вытекло 15 миллионов кубометров воды: последствия подрыва Кураховской дамбы

18:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло

Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло

Могут полететь более 100 ракет, РФ хочет уничтожить распределительные мощности АЭС - Коваленко

Могут полететь более 100 ракет, РФ хочет уничтожить распределительные мощности АЭС - Коваленко

Мужчина раскопал задний сад своего 450-летнего дома и нашел настоящий клад

Мужчина раскопал задний сад своего 450-летнего дома и нашел настоящий клад

Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Отличный шанс сэкономить: какие вещи лучше покупать "б/у" в секонд-хенде

Отличный шанс сэкономить: какие вещи лучше покупать "б/у" в секонд-хенде

Последние новости

20:17

"Все ведет к перемирию": эксперт назвал срок, когда закончится война в Украине

20:15

От мышей и следа не останется: какие 2 ингредиента помогут избавиться от грызунов навсегдаВидео

19:54

Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой

19:50

В ГУР ответили на фейк насчет "срыва операции" по перегону вертолета Ми-8 РФ

19:45

Удивительно, но гениально: для чего нужно заливать батареи водой каждый месяц

Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - КорольчукЕсли РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук
19:39

Засыплет снегом и будет гололедица: в областях объявили штормовое предупреждение

19:10

Это будет страшный сон Путина: что задумали Маск и Трамп

18:58

Неразгаданная загадка целого века: надо ли на самом деле солить салат "Оливье"

18:56

Группировка РФ в 2 областях под угрозой: новые детали удара по арсеналу РФ

Реклама
18:51

Угроза отключений из-за обстрелов подстанций АЭС: эксперт о худшем сценарии

18:18

Вытекло 15 миллионов кубометров воды: последствия подрыва Кураховской дамбы

18:02

Ликвидация МСЭК: в правительстве рассказали, как будет работать новая система

18:00

"Сори, Бацька": Дуда неожиданно "плюнул" в Лукашенко - что сделал лидер Польши

17:37

Почему нельзя листать телефон, сидя в туалете: врач назвал серьезную причину

17:31

Враг "профукал" наступление: из-за потерь РФ планы Путина не имеют успеха - эксперт

17:19

Угроза для АЭС: для чего в Украине вводят превентивные отключения света

17:16

Отдадут последнее: 5 самых щедрых знаков зодиака

17:11

Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле досье

17:10

Надо найти Y среди X за 4 секунды: непростая загадка для самых умных

17:07

В Киеве в ТЦК нашли мужчину с простреленной головой: что известно

Реклама
16:58

Чем закончится "Реванш": звезда сериала раскрыл интригу финальных серий

16:30

Все диваны останутся целы: 2 лучших способа, как собственноручно сделать когтеточку для кошекВидео

16:20

Хорошая новость для воинов: правительство вводит прозрачный механизм перевода в армии

16:04

Сколько сахара в столовой ложке: простой способ измерения без весов

16:03

Лихие отключения до конца зимы: при каких условиях украинцам запасаться генераторами

16:00

Еще перед инаугурацией: Стубб раскрыл планы Трампа по установлению мира в Украине

15:43

Взрослая девушка: как выглядит дочь Бейонсе и Джей Зи

15:40

Можно создать более 10 бригад: нардепы предлагают расформировать ТЦКВидео

15:40

Зачем нужны горизонтальные линии на заднем стекле автомобиля

15:20

"Границы не могут быть изменены силой": в Совете ЕС состоится серьезная дискуссия

15:02

У Кейт Миддлтон рак: репортеры сомневаются в диагнозе принцессы

14:53

"Там шансов не было": про последние дни Узелкова рассказала коллега боксера

14:47

Порошенко выстроил коррупционную систему МСЭК, последствия которой ощутимы по сей день - Гладких

14:33

Польша направит в Украину легион военных: первые контракты с ВСУ подписаны

14:31

Главное, не перепутать: для чего используется каждая ячейка стиральной машиныВидео

14:29

Будут идти мокрый снег и ледяной дождь: какие области накроет опасная погода

13:52

Новый год проведете в бедности: что нельзя делать 13 ноября - приметы

13:52

"Легко судить": бывшая жена покойного Узелкова ответила на хейт

13:42

Отключение света до 4 часов: Корольчук предупредил, к чему готовиться украинцам

13:37

Готовятся молниеносно: крутейший рецепт ленивых пирожков без лепкиВидео

Реклама
13:17

Тотальный разгром на Курщине: ВСУ устроили "черный день" для армии РФ

13:10

Голливудская актриса беременна "радужным" ребенком

12:57

"Есть искра": Злата Огневич рассказала о связи с женатым украинским певцом

12:30

Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео: новые детали подрыва

12:24

Как понять, что человек говорит неправду: главные признаки обманщика

12:04

Сколько лет девушке: сложная загадка для самых сильных математиков

11:59

РФ выпустила более 100 ударных БпЛА за ночь: сколько было сбито - детали от ПС

11:52

"Никогда не будешь полностью готова": у Кейт Миддлтон случился срыв на людях

11:50

Доступ к ресурсам и войска в Европе: в FT узнали, что Зеленский предложил Трампу

11:47

Катастрофа или спасение Украины: Трамп готовит кадровые изменения в США, что известно

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять