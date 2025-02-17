Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

Марина Фурман
17 февраля 2025, 15:07
98
Падение российского режима сыграет на руку Украине.
ВСУ
Эксперт сказал, сможет ли Украина выйти на границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Ключевые тезисы:

  • На сегодняшний день восстановление границ Украины 1991 года маловероятно
  • В то же время внутренние беспорядки в РФ помогут Украине восстановить свои границы 1991 года

На сегодня возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но это не означает, что такой сценарий является абсолютно невозможным. Об этом во время чата с Главредом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он предполагает, что Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.

"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - заявил Горбач.

Он отметил, что из-за внутренних кризисов и распада страны-агрессора РФ, Украина сможет восстановить контроль над всей своей территорией, а возможно, даже расширить ее в некоторых регионах.

Есть ли у Украины шансы вернуть границы 1991 года - смотрите видео:

Планы по завершению войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на специального представителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога, страна-оккупант Россия в рамках завершения войны против Украины должна пойти на территориальные уступки. Также Кремлю, вероятно, нужно будет отказаться от использования своих вооруженных сил в будущем или же уменьшить количество личного состава.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически не признает оккупированные территории российскими и никогда этого не сделает. В то же время Киев может отказаться от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли.

Между тем дипломат Роман Бессмертный считает, что уступки в виде обмена украинских территорий для урегулирования российско-украинской войны приведут к ещё большей агрессии и не только против Украины, но и европейских стран.

Другие новости:

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Горбач
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:35Синоптик
"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:32Украина
Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

15:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Последние новости

15:35

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:32

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:23

Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

15:07

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

15:02

Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиацииНа ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиации
14:55

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причиныВидео

14:21

У Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ

14:17

После освобождения Песчаного: в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте

14:04

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

Реклама
13:32

Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визитаФотоВидео

13:21

В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

13:13

"Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

13:08

"Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФВидео

13:04

Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

12:58

В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

12:44

"Welcome to Ukraine": украинская певица ждет Галкина и Пугачеву в Украине

12:27

"Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

12:16

"Долларопад" на фоне переговоров о мире: что будет дальше и стоит ли покупать валюту

12:15

Где спрятан мишка: только гений найдет его за 5 секунд

12:14

Серьезная потеря для врага: в Воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ

Реклама
11:39

РФ атаковали около 100 БпЛА: горит Ильский НПЗ, не работает НПС "Кропоткинская"Видео

11:28

"Украина должна действовать по плану А": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

11:19

Назван самый холодный день: какой будет погода в Украине до конца февраля

11:12

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - беспокойство, Свиньям - конфликты

11:05

"Они победили Гитлера и Наполеона": Трамп заявил, что РФ хочет закончить войну

10:37

"На любителя": новая ведущая шоу "Я люблю Україну" выразилась о Ксении Мишиной

10:32

Украина получит оружие из США даже после остановки помощи: что придумал Трамп

10:18

Трамп и Путин будут давить на Украину: Кулик сказал, к каким уступкам нас будут склонятьВидео

10:01

РФ запустила по Украине 147 ударных БпЛА: пострадали четыре областиФото

09:22

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

09:10

Елена Зеленская удивила своим образом во время визита в ОАЭ - детали

09:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:00

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныВидео

08:49

В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

08:34

Трамп не верит, что Россия будет нападать на НАТО

08:27

"Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

08:11

Наталья Могилевская призналась, почему не показывает своего мужа - детали

08:06

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:38

США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

07:15

Где 3 отличия между рисунками: за 25 секунд их заметят только остроглазые гении

Реклама
06:59

Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

06:04

Запад ждет смерти Путина, но что, если он переживет Запад?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

04:30

Как избежать запотевания окон в авто: водителям рассказали о гениальном лайфхаке

04:07

За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обувиВидео

02:30

17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

02:00

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

01:33

"Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

00:19

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

16 февраля, воскресенье
23:03

Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять