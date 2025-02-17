Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

Падение российского режима сыграет на руку Украине.

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Эксперт сказал, сможет ли Украина выйти на границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Ключевые тезисы:

На сегодняшний день восстановление границ Украины 1991 года маловероятно

В то же время внутренние беспорядки в РФ помогут Украине восстановить свои границы 1991 года

На сегодня возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но это не означает, что такой сценарий является абсолютно невозможным. Об этом во время чата с Главредом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он предполагает, что Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.

"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - заявил Горбач.

Он отметил, что из-за внутренних кризисов и распада страны-агрессора РФ, Украина сможет восстановить контроль над всей своей территорией, а возможно, даже расширить ее в некоторых регионах.

Есть ли у Украины шансы вернуть границы 1991 года - смотрите видео:

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Как писал Главред со ссылкой на специального представителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога, страна-оккупант Россия в рамках завершения войны против Украины должна пойти на территориальные уступки. Также Кремлю, вероятно, нужно будет отказаться от использования своих вооруженных сил в будущем или же уменьшить количество личного состава.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически не признает оккупированные территории российскими и никогда этого не сделает. В то же время Киев может отказаться от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли.

Между тем дипломат Роман Бессмертный считает, что уступки в виде обмена украинских территорий для урегулирования российско-украинской войны приведут к ещё большей агрессии и не только против Украины, но и европейских стран.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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