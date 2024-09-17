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Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года: тревожный прогноз

Мария Николишин
17 сентября 2024, 05:15
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В ситуации, когда определяется перспектива развития государства, вопрос территорий, линии фронта и границ отходит на второй план, говорит Рустамзаде.
Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года: тревожный прогноз
Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap.live

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде предположил, сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года.

"Нет. На мой взгляд, для Украины будет уже очень большим успехом, если она отвоюет свое право на независимость и возможность принимать решения о вступлении в НАТО и Евросоюз. Ведь Украина может столкнуться с тем, что ей предложат возвращение отдельных территорий в обмен на её нейтралитет. И если Киев согласится, я считаю, вы воевали зря. Поскольку в этом случае через 5-7 лет Украина снова "вернется в лоно матушки-России", как это произошло с Грузией", - сказал он на чате в Главреде.

На вопрос, идет ли речь о прекращении боевых действий по той линии фронта, что есть сейчас, он ответил, что главные вопросы - останется ли Украина независимой, и заставят ли её обязаться быть нейтральным государством.

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"В ситуации, когда определяется перспектива развития государства, вопрос территорий, линии фронта и границ отходит на второй план. Иначе говоря, Украина может столкнуться с выбором: либо сохранить независимость, за что и воевали, либо стать нейтральным государством, которое уже через 5-10 лет снова окажется под влиянием России. Если сценарий нейтралитета станет реальностью, какая тогда разница, где будут проходить границы новой УССР?", - добавил Рустамзаде.

Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для ведения войны против Украины. Вследствие этого углубится зависимость РФ от иностранных партнеров.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал вероятный формат завершения войны в Украине. По его словам, украинское правительство должно стать лидером в вопросе завершения войны в Украине, а мирный план не должен быть навязан стране извне.

В то же время, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что российское руководство намерено завершить войну в Украине до конца 2025 - начала 2026 года. Для России это критический срок, чтобы достичь победы, поскольку с середины 2025 года страна столкнется с серьезными экономическими проблемами и потребностью в мобилизации.

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