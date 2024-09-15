РФ хочет завершить войну до 2026 года: Буданов раскрыл, что стоит за этим дедлайном

Серьезные экономические и социально-политические проблемы в России могут обостриться с середины 2025 года, заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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Россия либо побеждает, либо исчезает с геополитической карты - Буданов / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная танковая Железная бригада, УНИАН

Российское руководство намерено завершить войну в Украине до конца 2025 - начала 2026 года. Для России это критический срок, чтобы достичь победы, поскольку с середины 2025 года страна столкнется с серьезными экономическими проблемами и потребностью в мобилизации. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, ссылаясь на российские данные.

"2025 год для них, рубеж 25-го - начало 26-го - он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, - это горизонт от 30 лет, - выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", - сказал Буданов на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве 13-14 сентября, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Россия уже испытывает экономический спад, но пик проблем ожидается летом 2025 года. Сейчас РФ пытается адаптироваться к уже ощутимому экономическому спаду.

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"Но это еще далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось", - отметил Буданов.

Кроме того, вопрос недобора в российскую армию становится все более острым. Глава ГУР утверждает, что усталость от войны в России существует, поскольку война уже затронула большое количество населения.

"В этот период (летом 2025 года) они столкнутся с дилеммой - либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом надо немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть в конце концов критическим", - добавил он.

Как население РФ воспринимает войну в Украине

Буданов также подчеркнул, что многие россияне действительно радуются захвату более 30% Украины и высоким зарплатам в российской армии. В то же время количество добровольцев сокращается, что приводит к повышению единовременных выплат при подписании контракта.

На социально-психологическое состояние российского населения повлияли и усилия Украины по переносу боевых действий на территорию России. Операция ВСУ в Курской области изменила мировоззрение россиян.

"Это изменило мировоззрение (россиян). До этого все российское население жило в парадигме, что, как бы там ни было, мы очень мощная страна, мы самые сильные в мире... И вот, спервыми взрывами, скажем так, в Москве и по территории Российской Федерации и так далее, этот миф был разрушен", - подчеркнул Буданов.

Глава украинской военной разведки заявил, что в случае отсутствия российской победы до конца 2025 года в мире останутся только две сверхдержавы - США и Китай, а Россия потеряет свое место среди них. Поэтому руководство РФ будет делать все возможное, чтобы победить.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать - это региональное лидерство, а это их не устраивает", - рассказал Буданов, ссылаясь на российские документы.

Что Буданов ранее говорил о сроках завершения войны В апреле 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне. На вопрос о том, когда закончится война, Буданов сказал: "В очень-очень близком будущем". Также Буданов говорил, что единственный возможный вариант завершения войны - это возвращение к админграницам 1991 года. В октябре Буданов изменил свой прогноз и сказал, что война в Украине не закончится в 2023 году. По его словам, Украина "выбилась из графика". Также глава ГУР прогнозировал, что украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024 года. "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление, - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Буданов. В феврале 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе. В интервью CNN он заявил, что "ближайшие полгода на фронте будут интересными, поскольку поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", а Украина будет восстанавливать справедливость.

"План победы" Украины - что известно

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский планирует представить Соединенным Штатам свой план победы в войне с Россией. Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что цель этого документа - добиться отмены ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России.

Зеленский также сообщил, что план победы Украины обсуждался во время встречи с делегацией Конгресса США. Он подчеркнул, что все детали плана будут переданы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Как сообщал Главред, операция ВСУ в Курской области является частью масштабного "плана победы" Украины, который состоит из пяти ключевых пунктов.

Кроме этого, Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Что предусматривает "план победы" Зеленского читайте в материале Главреда.

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