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Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

Юрий Берендий
10 сентября 2024, 11:03
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Зеленский отметил, что значительное давление со стороны Запада и военная помощь Украине могут ускорить окончание войны на оптимальных для Киева условиях.
Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает 'план победы' Зеленского
Что предусматривает "план победы Украины" в войне против России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Осознавая сложную ситуацию на фронте и риск сокращения военной помощи от ключевых союзников, президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает собственный план действий, направленный на завершение войны этой осенью. Он надеется на международное давление на Россию, чтобы добиться мира на условиях, которые будут приемлемыми для Украины. Об этом говорится в материале испанского издания EFE.

Маленькими порциями информации, которую журналисты и аналитики пытаются собрать вместе, как пазл, украинский президент раскрывает детали повестки дня, которая сейчас имеет наиболее основательный элемент в так называемом "плане победы", которым Зеленский начал делиться со своим ключевым партнером.

"Я построил этот план, исходя из того, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию Российской Федерации", - сказал украинский президент в интервью на прошлой неделе.

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До этого, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что война может завершиться уже этой осенью, при условии достаточного давления союзников на Кремль и предоставления дополнительной военной поддержки Киеву. В обращении к нации в воскресенье Зеленский рассказал, что обсудил детали "плана победы" с делегацией Конгресса США, с которой встретился на экономическом форуме в Италии.

Впервые об этом "плане победы" он заявил 27 августа, пояснив, что намерен представить его действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на предстоящих выборах - Дональду Трампу и Камале Харрис.

Как пояснил тогда Зеленский, его план заключается в том, чтобы передать документ всем трем кандидатам в сентябре этого года.

"Главный пункт этого плана - заставить Россию прекратить войну", - сказал он.

Одним из ключевых факторов для достижения этой цели, по его словам, станет успех украинской операции в Курской области России, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров через месяц после начала трансграничного наступления.

"Кажется, что целью Курской операции было заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, поднять моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина пойти на переговоры, - сказал EFE украинский аналитик Владимир Дубовик. "Но, похоже, это не срабатывает. Не похоже, что Путин уступает. Похоже, он готов к долгой войне", - добавляет он.

Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план также содержит экономические аспекты и предложения относительно роли, которую Киев должен играть в международной системе безопасности, отметил Зеленский. Четвертый раздел документа подробно описывает шаги, необходимые для прекращения военной агрессии России против Украины.

Кроме этого, Киев готовится организовать второй Саммит мира до конца года, и на этот раз планирует пригласить Россию, в отличие от первого, прошедшего в июне в Швейцарии без ее участия.

Со слов Зеленского и других представителей Украины понятно, что цель второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран давили на Россию, заставляя ее принять мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который может быть, но не обязательно является, так называемым "планом победы", который будет представлен на саммите.

Журналисты отмечают, что эффективность этого давления в значительной степени зависит от позиции стран, близких к России, таких как Китай и Индия. Киев активно обращается к ним, но пока они не желают использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию частично или полностью вывести войска из Украины, как того требует Зеленский.

В материале говорится о том, что усилия Зеленского по поиску путей выхода из конфликта, который кажется заблокированным, совпадают с ростом процента украинцев, которые, по опросам, готовы к переговорам с Россией.

Формула мира инфографика
Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Что известно о "плане победы" Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский планирует представить Соединенным Штатам свой план победы в войне с Россией. Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что этот документ может стать ответом на критику, однако основная цель - добиться отмены ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России.

Зеленский также отметил, что во время встречи с делегацией Конгресса США обсуждался план победы Украины. Он сообщил, что все детали плана будут переданы президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Операция ВСУ в Курской области является частью масштабного "плана победы" Украины в войне против России, который состоит из пяти пунктов. Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC News, сообщив, что этот план будет представлен президенту Байдену.

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