Возможно ли замораживание войны с Россией: Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский отметил, что он прошел с Путиным несколько прекращений огня.

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Возможна ли заморозка войны с Россией / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Никакой заморозки войны со страной-агрессором Россией не будет. Ведь во время прекращения огня оккупанты подготовятся и снова будут наступать на Украину с новыми силами, как это было перед полномасштабным вторжением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме "Амброзетти".

"Сегодня многие люди говорят о прекращении огня. Я прошел с Путиным несколько прекращений огня", - сказал Зеленский.

По его словам, через некоторое время после договоренностей с Путиным о прекращении огня, российские войска "начали нас убивать на контактной линии".

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"Я перезвонил ему, сказал: "Мы же договаривались". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Потом пришло какое-то время и они продолжили нас убивать. Они готовились. Поэтому не будет никакого замороженного конфликта", - подчеркнул президент.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что операция ВСУ в Курской области является частью глобального "плана победы" Украины в войне против России, который состоит из пяти пунктов.

Оператор FPV-дронов 207-го батальона Сил ТРО с позывным "Патон", который сейчас находится на самом горячем направлении украинского фронта, считает, что агрессора можно остановить только силой.

В то же время, стратегия Запада и США по окончанию войны в Украине через два с половиной года остается неизменной: найти золотую середину между поддержкой Украины и наказанием России.

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