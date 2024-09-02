Когда закончится война: военный назвал единственный способ остановить РФ

Оператор FPV-дронов с позывным "Патон" защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Он озвучил свой "рецепт" победы над агрессором.

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​ ​ Боец с позывным "Патон" сейчас воюет на самом горячем направлении украинского фронта ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, deepstatemap.live ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Война России с Украиной продолжается уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два с половиной года. Оператор FPV-дронов 207-го батальона Сил ТРО с позывным "Патон", который сейчас находится на самом горячем направлении украинского фронта, рассказал, как остановить российских оккупантов.

По словам "Патона", он не верил, что Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.

"Я не верил до самого последнего, что это начнётся, это что-то из области фантастики было для меня", - рассказал он в видео, опубликованном на X-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

видео дня

"Патон" защищает Украину с первых дней и считает, что нет другого рецепта победить агрессора, кроме как "молча его уничтожить".

"Что ты скажешь человеку, который пришел тебя убить? Не убивай меня, пожалуйста? Или - ты плохой? Да ну, нет… Надо защищаться и надо его по возможности уничтожить молча. Это все", - считает военный.

Он уверен, что агрессора можно остановить только силой.

"Любой агрессор, который возомнил, что он может как-то перечертить карту мира или поработить какие-то народы, его пока силой не остановишь жестко, он не успокоится", - считает "Патон".

Смотрите видео - Боец 207-го батальона сил ТРО рассказал, как остановить армию РФ:

Сейчас 207 батальон ТРО воюет на Покровском направлении. По данным Генштаба ВСУ, там сохраняется крайне высокая интенсивность боевых действий. Защитникам Украины очень нужны дроны. Поддержать "Патона" и его побратимов вы можете по ссылке:

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Минометный расчет 207 батальона ТРО / Фото: Главред

Ранее Главред писал о еще одном бойце 207-го батальона сил ТРО - Ярославе Бирюкове, который воевал в одном подразделении вместе со своим отцом Сергеем.

Когда появилась возможность поехать в Луганскую область в сводной роте, Сергей Бирюков не разрешил сыну отправиться на очень сложный участок фронта и добровольцем поехал вместо него. Впоследствии стало известно, что защитник Украины и его побратимы попали в засаду в Луганской области. 1 июня 2022 Сергей Бирюков погиб.

Сын Сергея продолжает защищать Украину в рядах ВСУ.

Что сейчас происходит на Покровском направлении - последние новости

Российская оккупационная армия в течение прошлой недели ускорила свое наступление к Покровску в Донецкой области, приблизившись к его окрестностям на расстояние около 10 километров. Темп продвижения российских захватчиков может стать медленнее, если оккупанты войдут в жилые районы города. Такой прогноз сделала британская разведка.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец расскзал, что Покровское направление является одним из самых сложных на фронте. В сутки фиксируется 180-200 столкновений, что является пиковым показателем активности российской армии.

В Институте изучения войны отмечают, что российская оккупационная армия проводит две тактические операции перед тем, как начать интенсивные наступательные действия на город Покровск.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже через неделю мы увидим первые бои за город Покровск.

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