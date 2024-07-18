Отец пошел на смерть вместо сына: на фронте погиб защитник Украины из Киевской области

В первые дни войны Сергей отправился защищать Украину вместе с сыном. В Луганской области воин попал в засаду российских оккупантов.

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Сергей и Ярослав Бирюковы служили вместе с первых дней полномасштабного вторжения РФ / Фото из личного архива семьи

На войне с российскими оккупантами погиб защитник Украины - 42-летний Сергей Бирюков. Трагедия произошла еще в 2022 году, но в Силах Территориальной обороны рассказали о ней только сейчас.

Сергей – родом из Киевской области. В первые дни войны он отправился защищать Украину вместе с сыном Ярославом. Именно Бирюков-младший был инициатором того, чтобы вступить в ряды Сил обороны.

"До войны я был обычным семьянином. Работал автомехаником, ремонтировал машины. В то время у меня была беременная жена. Началась полномасштабная [война], а я живу в селе Новые Петровцы. Над нами, через наш поселок летели вертолеты на Гостомель. Из моего дома было видно, как идут бои в Гостомеле, как наши срочники отражали первую атаку россиян", - рассказал Ярослав.

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21-летний парень начал собираться в военкомат. Отец Ярослава был единственным из всех его друзей и знакомых, кто был готов стать на защиту Родины.

"Мне было все равно, если со мной никто не пойдет – я пойду сам. Но мой отец сказал: "Нет. Ты сам не пойдешь, мы пойдем вместе. Я тебя точно не брошу", – рассказывает он.

Сергей и Ярослав Бирюковы / Фото из личного архива семьи

Сергей и Ярослав Бирюковы / Фото из личного архива семьи

Отец и сын служили в одном подразделении и всегда были вместе. Когда появилась возможность поехать в Луганскую область в сводной роте, Сергей не разрешил сыну отправиться на очень сложный участок фронта и добровольцем поехал вместо него.

Однажды утром Ярослав получил от отца смс-сообщение: "Сын, я тебя люблю. Береги себя".

"Я не знал, как это понимать, потому что у нас были чисто мужские отношения. "Люблю" я ему никогда не говорил", – говорит парень.

Впоследствии стало известно, что Сергей и его побратимы попали в засаду в Луганской области.

1 июня 2022 Сергей Бирюков погиб. У защитника Украины осталась жена, дочь и сын.

Родственники так и не смогли похоронить воина, поскольку на данный момент тело невозможно забрать с поля боя.

Сергей Бирюков погиб в июне 2022 года / Фото из личного архива семьи

Ярослав (позывной "Змей") продолжает защищать Украину в рядах ВСУ.

"Мы воюем и приближаем Украину к победе. Чтобы больше не было смертей в Украине", - добавил военный.

Смотрите видео - Трагическая история отца и сына, которые с первых дней полномасштабного вторжения РФ защищали Украину:

Сейчас батальон Ярослава находится на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском. Защитникам Украины очень нужны дроны. Поддержать Ярослава и его побратимов вы можете по ссылке:

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Ранее Главред писал, что в боях за Украину погиб волонтер, доброволец и парамедик, подданный Великобритании и гражданин Южно-Африканской республики Питер Фуше.

Также российские оккупанты убили украинского сержанта Павла Петриченко. Он воевал в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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