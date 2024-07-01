В боях за свободу Украины погиб доброволец и парамедик из Великобритании

Питер Фуше много лет прожил в Лондоне, где служил в полиции и трудился плотником. В марте 2022 года стал в ряды борцов против русских оккупантов.

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Волонтер и парамедик Питер Фуше погиб в бою с русскими оккупантами в Украине / коллаж Главред, фото Facebook

Волонтер, доброволец и парамедик, подданный Великобритании и гражданин Южно-Африканской республики Питер Фуше погиб на фронте в жестоких боях с русскими оккупантами.

Об этом сообщили на странице в соцсети Facebook, принадлежащей благотворительному фонду Project Konstantin, соучредителем которого был Фуше.

"Непоколебимая преданность, безграничное сочувствие и неустанная приверженность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он коснулся. Его героизм не знал границ. Он принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов", — говорится в тексте.

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Питер Фуше много лет прожил в Лондоне, где служил в полиции и трудился плотником. В марте 2022 года мужчина отправился в Украину и стал в ряды борцов против российских оккупантов.

Первое время пребывания в Украине Питер был волонтером, в частности помогал запускать работу полевого госпиталя в Броварах. Впоследствии британец прошел несколько медицинских тренингов и стал бойцом теробороны.

Позднее Фуше основал благотворительный фонд Project Konstantin, который назвали в честь одного из павших его побратимов. Сотрудники фонда обеспечивают быструю эвакуацию раненых украинских солдат с поля боя.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб эстонский доброволец Танель Криггуль (позывной - "Стингер"). Он воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года. Свой последний бой Танель Криггуль принял 30 сентября недалеко от Лимана Донецкой области.

На войне с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Также в боях с российскими оккупантами 12 ноября 2023 года погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

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