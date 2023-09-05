В боях с оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии

На войне с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.
Как сообщает издание El Tiempo, Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.
"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", — говорится в сообщении.
У погибшего остались жена и сын.
Как сообщал Главред, на фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка, что неподалеку от Бахмута Донецкой области.
В боях с российскими оккупантами погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из города Ровно. Молодой украинец встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, а после войны планировал жениться.
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