В боях с оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии

Алехандро Эррера Эвиа был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

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Алехандро Эррера Эвиа погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: eltiempo.com

На войне с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Как сообщает издание El Tiempo, Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", — говорится в сообщении.

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У погибшего остались жена и сын.

Как сообщал Главред, на фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка, что неподалеку от Бахмута Донецкой области.

В боях с российскими оккупантами погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из города Ровно. Молодой украинец встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, а после войны планировал жениться.

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