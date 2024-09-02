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Продвижение к Покровску - кульминация операции РФ: Згурец раскрыл план врага

Руслана Заклинская
2 сентября 2024, 11:51
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Россияне хотят продвинуться к Покровску, но там за последние дни продвижения минимальны, что говорит о том, что ВСУ получили усиление, рассказал Сергей Згурец.
Продвижение к Покровску - кульминация операции РФ: Згурец раскрыл план врага
Треть боевых столкновений приходится на Покровское направление / Коллаж: Главред. фото: 117 отдельная механизированная бригада

Покровское направление является одним из самых сложных на фронте, именно там происходит треть боевых столкновений. В сутки фиксируется 180-200 столкновений, что является пиковым показателем активности российской армии. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Относительно динамики боевых действий, то сейчас столкновений 180-200 в сутки, таких показателей давно не было. Кажется, сейчас пиковые возможности российской армии на текущем этапе, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление. На сегодня все обозреватели сходятся во мнении, что враг хочет продвигаться на Покровск, трассу Новогродовка - Гродовка, но там за последние дни продвижения минимальны. А это говорит о том, что усиление ВСУ пошло на это направление", - пояснил он.

Згурец отметил, что оккупанты делают ставку на продвижение на юг, к городу Селидово, поскольку там возросло количество столкновений. Однако и здесь продвижение российских войск является ограниченным. Удержание Селидово остается критически важным для украинских сил.

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"Продвижение на юг сейчас создает дополнительные угрозы и для других подразделений, когда мы говорим об участке Карловка - Невельское и дальше, там враг пытается создать предпосылки для окружения ряда наших подразделений", - отметил эксперт.

По его словам, в районе Карловки украинские подразделения отошли. Сейчас враг пытается продвинуться с севера на юг вдоль реки Волчья. Там динамика также достаточно высокая.

"Но в любом случае даже при всех оптимистических показателях для РФ, даже если все звезды сойдутся на стороне россиян, то продвижение к Покровску - еще месяц-два, что может быть кульминацией всей операции России, начиная с октября 2022 года, когда начался штурм Авдеевки", - добавил Згурец.

Продвижение к Покровску - кульминация операции РФ: Згурец раскрыл план врага
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении, и если им удастся захватить Покровск, ситуация в Днепре может значительно осложниться. Майор ВСУ Алексей Гетьман отметил, что Днепр может стать целью для российских ударов, подобно Харькову, где постоянно продолжаются атаки.

Потеря Покровска Донецкой области может иметь серьезные последствия для Украины, заявил майор ВСУ Максим Жорин. Он считает, что в случае захвата Покровска российская армия сможет активизировать наступление в направлении Константиновка-Дружковка-Краматорск или на юг.

Как сообщал Главред, оккупанты активно распространяют информацию о якобы "оккупации" Покровска, но это не соответствует действительности. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 канала, российские войска даже не приблизились к Покровску.

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