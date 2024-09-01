Наступление РФ на пределе: появился прогноз по срокам "генеральной битвы"

Положение украинских сил под Покровском не стоит воспринимать как катастрофу, считает Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко рассказал о боях на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот из видео

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил о том, что битва за Покровск Донецкой области станет генеральной и последней в рамках российского наступления.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV "генеральная масштабная битва" за Покровск может произойти во второй половине сентября.

"Думаю, что эта битва может стать последней для российских войск этой осенью и последней в рамках их наступательной кампании, которая длится год, началась в октябре 2023 года, начавшись с этого направления, с боев за Авдеевку", — считает эксперт.

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Оценивая положение украинских сил под Покровском, он призвал не воспринимать уход ВСУ с определенных позиций как "тотальную катастрофу".

"Это вынужденный отход, поскольку еще стоит вопрос сохранения боеспособности подразделений. Мне кажется, что сейчас, когда ведутся бои на подходах к Покровску, это как к основной линии обороны. Основная линия обороны будет в этой битве Покровск. И эта битва начнется в течение ближайших нескольких недель. Все покажут эти боевые действия. Шансы — отбить эти атаки" - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Ранее сообщалось о том, что у РФ будет три направления для наступления в случае потери Покровска. У российской армии может быть несколько вариантов для дальнейших наступательных действий, не исключает Максим Жорин.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ ударили из РСЗО по жилым домам Курахово. Российские оккупанты ударили по частному сектору и многоэтажкам в центре города Курахово.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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