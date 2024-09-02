'Там дикие бои': в ВСУ назвали самое горячее направление фронта

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ сравнил эффективность продвижения Сил обороны на Курщине с российским наступлением в Донецкой области.

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В ВСУ назвали самое горячее направление фронта / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада

Ситуация на Донбассе для украинских военных остается очень тяжелой. Российские оккупанты сопровождают собственные наступательные действия в Донецкой области активными информкампаниями, в которых говорится, в частности, о якобы "оккупации" Покровска. Однако, это не соответствует действительности, отметил в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, российские войска даже вплотную не подошли к Покровску.

"Донецкая область вся пылает. И Курщина, хотя оттуда сравнительно мало информации. Только о том, что войска продвигаются, пусть и медленнее. Но все равно та территория, которую заняли ВСУ за две недели, соизмерима с тем, что Россия с дикими боями, бешеными разрушениями, многотысячными потерями сумела занять за почти год агрессивного наступления в Украине", - сказал он. видео дня

Россия распространила как в своих, так и в иностранных медиа ряд материалов о якобы "потере Украиной" Покровска, Часового Яра и других населенных пунктов. Иван Тимочко отметил, что это на самом деле является частью информационной кампании - одной из любимых тактик захватчиков.

Враг еще не приблизился к Покровску, но Россия всегда сопровождает свои наступления информационными операциями.

"Знаем, что и у иностранных изданий тоже есть свои политические влияния, договоренности", - отметил он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ призвал украинцев быть крайне внимательными к любой информации, которая поступает из внешних источников, и доверять только официальным сообщениям украинского командования.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным The Times, весной 2025 года командование страны-агрессора России может попытаться начать наступление на Днепропетровскую область. Издание отмечает, что на данный момент ни Украина, ни Россия не ожидают значительных успехов в боевых действиях, а борьба идет за стратегическое преимущество на театре боевых действий до конца осени.

Майор Вооруженных сил Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что в случае, если российским войскам удастся захватить Покровск, следующей целью может стать Днепр. Он подчеркнул, что хотя Россия может планировать любые действия, ее планы и реальные возможности не всегда совпадают.

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении, и если они захватят Покровск, ситуация в Днепре может стать значительно сложнее и опаснее, отметил майор Алексей Гетьман.

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