Армия РФ оккупировала Долиновку на Донбассе - DeepState

Тем временем Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ.

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На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap.live

Российская армия оккупировала Долиновку в Донецкой области, а также продвинулась возле Макеевки и в Торецке. Об этом говорится в сообщении аналитиков мониторингового канала DeepState.

Справка. Долиновка — село в Украине, находится в Покровском районе Донецкой области. Население по переписи 2001 года составляет 11 человек.

Долиновка на карте / deepstatemap.live

Также сообщается, что Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ за 1 сентября, с начала суток произошло 166 боевых столкновений.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 16 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки. Продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 62. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. ВСУ отбили 58 вражеских атак, четыре боевых столкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении насчитывается 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Двадцать одна атака отбита, еще две – продолжаются.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Российская оккупационная армия проводит две тактические операции перед тем, как начать интенсивные наступательные действия на город Покровск в Донецкой области. Как сообщают аналитики Институт изучения войны, первая тактическая операция проводится вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

Вторая тактическая операция - вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленная на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже через неделю мы увидим первые бои за город Покровск.

Потеря Покровска Донецкой области для Украины действительно может иметь очень серьезные последствия, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его словам, при таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий. Украинский офицер не исключает, что российские оккупанты могут развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Тем временем Силы обороны Украины смогли восстановить утраченные позиции на Северском направлении на фоне российских наступательных операций в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 28 августа.

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