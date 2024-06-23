Войска РФ продвинулись на Донетчине, оккупирован населенный пункт – DeepState

Силы обороны Украины работают по российским оккупантам и уничтожают живую силу врага, чтобы остановить его дальнейшее продвижение, пишут аналитики.

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Оккупанты захватили Новоалександровку Донецкой области - DeepState/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Оккупанты агрессора России захватили Новоалександровку Донецкой области. Враг пытается закрепиться на западных окраинах села.

Как сообщают аналитики DeepState, украинские войска уничтожают вражеские силы, чтобы остановить их продвижение.

"До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация возле Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", - подчеркивается в сообщении. видео дня

Бойцы Сил обороны работают над тем, чтобы остановить вражеское продвижение / DeepState

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Что известно о Новоалександровке? Новоалександровка – поселок в Покровском районе Донецкой области Украины. Согласно данным по переписи 2001 годы, в населенном пункте проживало 693 человека, пишет Википедия. В рамках полномасштабной войны бои за поселок ведут Силы обороны Украины против оккупационной армии России.

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