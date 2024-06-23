Войска РФ продвинулись на Донетчине, оккупирован населенный пункт – DeepState

Оккупанты агрессора России захватили Новоалександровку Донецкой области. Враг пытается закрепиться на западных окраинах села.
Как сообщают аналитики DeepState, украинские войска уничтожают вражеские силы, чтобы остановить их продвижение.
"До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация возле Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", - подчеркивается в сообщении.видео дня
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Войска РФ проводят ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска на севере Харьковской области, рассказал представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх. По его словам, из-за усиления украинской артиллерии враг несет серьезные потери.
ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Атака была осуществлена Воздушными силами в рамках взаимодействия с другими украинскими подразделениями.
В конце лета – начале осени ВСУ могут пойти в наступление, считает бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, для реализации операций должны быть сформированы оптимальные условия.
Что известно о Новоалександровке?
Новоалександровка – поселок в Покровском районе Донецкой области Украины. Согласно данным по переписи 2001 годы, в населенном пункте проживало 693 человека, пишет Википедия.
В рамках полномасштабной войны бои за поселок ведут Силы обороны Украины против оккупационной армии России.
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