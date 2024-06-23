По результатам боевой работы зафиксированы взрывы, цель успешно поражена, отметили в Генштабе ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/vsu-porazili-punkt-upravleniya-motostrelkovogo-polka-v-belgorodskoy-oblasti-10575146.html Ссылка скопирована

ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Украинские военные успешно нанесли удар по пункту управления мотострелкового полка российских оккупантов.

Объект захватчиков, по которому был нанесен удар, располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что атаку осуществили Воздушные силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны.

видео дня

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (рф). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", - отметили в Генштабе ВСУ.

Взрывы в России - последние новости

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

Также сообщалось, что в Краснодарском крае РФ прилет - поражена казарма воинской части ПВО под Ейском. В результате поражения военного объекта российских оккупантов девять человек ранены.

Утром 23 июня в ВМС ВСУ подтвердили, что украинские военные уничтожили в РФ склад "Шахедов" и не только в ночь на 21 июня. Кроме дронов также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов", и курсанты, которых учили их запускать. Появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара.

Напомним, в ГУР пообещали новые "эпические" взрывы и пожары на объектах в России. ВСУ будут продолжать работу по уничтожению российского флота, "который когда-то был пропагандистским украшением путинского режима", заверил Андрей Юсов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред