ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

Украинские военные успешно нанесли удар по пункту управления мотострелкового полка российских оккупантов.
Объект захватчиков, по которому был нанесен удар, располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что атаку осуществили Воздушные силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны.
"Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (рф). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", - отметили в Генштабе ВСУ.
Взрывы в России - последние новости
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.
Также сообщалось, что в Краснодарском крае РФ прилет - поражена казарма воинской части ПВО под Ейском. В результате поражения военного объекта российских оккупантов девять человек ранены.
Утром 23 июня в ВМС ВСУ подтвердили, что украинские военные уничтожили в РФ склад "Шахедов" и не только в ночь на 21 июня. Кроме дронов также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов", и курсанты, которых учили их запускать. Появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара.
Напомним, в ГУР пообещали новые "эпические" взрывы и пожары на объектах в России. ВСУ будут продолжать работу по уничтожению российского флота, "который когда-то был пропагандистским украшением путинского режима", заверил Андрей Юсов.
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