В Краснодарском крае РФ прилет: поражена казарма воинской части ПВО под Ейском

В селе Воронцовка Краснодарского края страны-агрессора России в ночь на пятницу, 21 июня, прогремели взрывы. По предварительным данным, был прилет в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859).
В результате прилета есть раненые среди российских оккупантов. Как сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона, во время прилета ранения получили девять человек.
При этом отмечается, якобы военный объект российских захватчиков поразила неустановленная ракета.
"Здание казармы повреждено, ранены девять российских военнослужащих... Ни местные власти, ни минобороны о ракетной атаке на воинскую часть ПВО не сообщили", - отметили авторы поста.
В Минобороны страны-агрессора России при этом отмечали, якобы противовоздушная оборона Краснодарского края в ночь на 21 июня отразила атаку 43 дронов.
Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.
Взрывы в РФ - последние новости
Ранее сообщалось, что российская ПВО перестаралась - оккупанты потеряли еще один вертолет. Во время ночной атаки на Краснодарский край РФ российская ПВО сбила свой вертолет. Российский КА-29 оккупанты подняли в небо для противодействия украинским безэкипажным катерам (БЭК), по нему ударила одна из систем "Панцирь". Вероятно, погибли четверо оккупантов.
Также ранее сообщалось, что в Адыгее горели здания и ангар - появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки. В ночь на 20 июня Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. В результате атаки значительные повреждения получили здания нефтебазы.
Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать. У России не хватает техники, поэтому оккупанты берут ту, которой по 50-60 лет. Но экономических перспектив у РФ становится всё меньше, поэтому и меньше возможностей воевать.
Читайте также:
- Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода
- В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города
- РФ скоро распадется: названы невероятные сроки развития этого сценария
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред