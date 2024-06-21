В Краснодарском крае РФ прилет: поражена казарма воинской части ПВО под Ейском

В результате поражения военного объекта российских оккупантов девять человек ранены.

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Была поражена казарма воинской части ПВО под Ейском/ коллаж: Главред, фото: скрин

В селе Воронцовка Краснодарского края страны-агрессора России в ночь на пятницу, 21 июня, прогремели взрывы. По предварительным данным, был прилет в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859).

В результате прилета есть раненые среди российских оккупантов. Как сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона, во время прилета ранения получили девять человек.

При этом отмечается, якобы военный объект российских захватчиков поразила неустановленная ракета.

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"Здание казармы повреждено, ранены девять российских военнослужащих... Ни местные власти, ни минобороны о ракетной атаке на воинскую часть ПВО не сообщили", - отметили авторы поста.

В Минобороны страны-агрессора России при этом отмечали, якобы противовоздушная оборона Краснодарского края в ночь на 21 июня отразила атаку 43 дронов.

Взрывы в Краснодарском крае РФ/ скрин

Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

Взрывы в РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что российская ПВО перестаралась - оккупанты потеряли еще один вертолет. Во время ночной атаки на Краснодарский край РФ российская ПВО сбила свой вертолет. Российский КА-29 оккупанты подняли в небо для противодействия украинским безэкипажным катерам (БЭК), по нему ударила одна из систем "Панцирь". Вероятно, погибли четверо оккупантов.

Также ранее сообщалось, что в Адыгее горели здания и ангар - появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки. В ночь на 20 июня Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. В результате атаки значительные повреждения получили здания нефтебазы.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать. У России не хватает техники, поэтому оккупанты берут ту, которой по 50-60 лет. Но экономических перспектив у РФ становится всё меньше, поэтому и меньше возможностей воевать.

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