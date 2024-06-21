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РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценария

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2024, 17:23обновлено 21 июня, 18:19
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Владимир Огрызко рассказал о том, что совсем скоро произойдет распад России.
распад РФ, Огрызко, Путин
Огрызко рассказал, когда будет распад РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред, depositphotos.com/ua

Российская Федерация распадется и произойти это может в очень близкой перспективе. Об этом во время чата на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Я думаю, что мы с вами еще поднимем бокалы шампанского и отметим это событие не только при нашей жизни, а довольно скоро", - сказал Огрызко.

Он убежден, что РФ - страна, которая "выходит на свою финишную прямую".

"В России происходит типичная фашизация всего общественного развития. Это то, что не может продолжаться долго. Режим, созданный сейчас в России, предполагает сворачивание всего того, что имеет элементы здравого смысла, не говоря уж о демократии. В конце концов, это приведёт к сопротивлению", - объясняет Огрызко.

Уничтожать Россию продолжат и санкции, которые были введены из-за полномасштабного вторжения в Украину. Российский диктатор Владимир Путин понимает это и поэтому в последней его речи шлось о необходимости снимать экономические санкции. Тем более уже Россия находится в полной изоляции.

"У такой страны просто нет перспективы. Она обречена на постепенное, но очевидное вымирание. И второй этап войны, которую развязал Путин, просто станет дополнительным стимулом, который ускорит эти процессы. Поэтому у меня нет никакого сомнения в том, что Россия обречена, у неё нет перспективы", - добавил эксперт.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Смотрите видео с чатом Владимира Огрызко на Главреде:

Распад России - последние новости по теме

Ранее дипломат назвал сценарий распада России. Дипломат Владимир Огрызко отметил, что масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно когда внутренние структуры в Кремле начнут бороться между собой.

Также ранее командир РДК Денис Никитин высказывал мнение, что Россия уменьшится до Подмосковья. Он выразил уверенность, что страна-агрессор Россия не будет существовать в нынешнем виде, в случае прихода к власти в РФ "Российского добровольческого корпуса".

Напомним, ранее нардеп Богдан Яременко сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасности. Пока Россия продолжает существовать в нынешнем виде, украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности.

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