РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценария

Владимир Огрызко рассказал о том, что совсем скоро произойдет распад России.

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Огрызко рассказал, когда будет распад РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред, depositphotos.com/ua

Российская Федерация распадется и произойти это может в очень близкой перспективе. Об этом во время чата на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Я думаю, что мы с вами еще поднимем бокалы шампанского и отметим это событие не только при нашей жизни, а довольно скоро", - сказал Огрызко.

Он убежден, что РФ - страна, которая "выходит на свою финишную прямую".

"В России происходит типичная фашизация всего общественного развития. Это то, что не может продолжаться долго. Режим, созданный сейчас в России, предполагает сворачивание всего того, что имеет элементы здравого смысла, не говоря уж о демократии. В конце концов, это приведёт к сопротивлению", - объясняет Огрызко.

Уничтожать Россию продолжат и санкции, которые были введены из-за полномасштабного вторжения в Украину. Российский диктатор Владимир Путин понимает это и поэтому в последней его речи шлось о необходимости снимать экономические санкции. Тем более уже Россия находится в полной изоляции.

"У такой страны просто нет перспективы. Она обречена на постепенное, но очевидное вымирание. И второй этап войны, которую развязал Путин, просто станет дополнительным стимулом, который ускорит эти процессы. Поэтому у меня нет никакого сомнения в том, что Россия обречена, у неё нет перспективы", - добавил эксперт.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Смотрите видео с чатом Владимира Огрызко на Главреде:

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