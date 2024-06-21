Российская ПВО перестаралась: оккупанты потеряли еще один вертолет - детали

Пропагандисты, поддерживающие войну, начали публиковать фото вертолета Ка-29 с примечанием о гибели его экипажа.

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Оккупанты сбили собственный вертолет КА-29 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Во время ночной атаки на Краснодарский край РФ российская ПВО сбила свой вертолет. Российский КА-29 оккупанты подняли в небо для противодействия украинским БЭК, по нему ударила одна из систем "Панцирь". Вероятно, погибли четверо оккупантов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на российских пропагандистов.

Отмечается, что первые сообщения о сбитом российской ПВО военном вертолете появились около 11 часов дня 21 июня. Пропагандисты, которые поддерживают войну, начали публиковать фото вертолета КА-29 с примечанием о гибели его экипажа.

Российский оккупант Егор Гузенко, известный под позывным "Тринадцатый", говорит, что вертолет был сбит российской ПВО во время отражения ночной атаки Сил обороны.

видео дня

"В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. КА-29 занимался поиском БЭКов, один из наших "Панцирей" нанес удар по вертолету (по предварительной версии - из-за неисправности системы "свой-чужой"). Я не буду озвучивать каких-то версий, пусть разбирается контрразведка и следствие. Погибли четыре человека", - написал он.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атака дронов в РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 21 июня в стране-агрессоре РФ заявили, что город Ейск в Краснодарском крае массово атакуют дроны - там расположен военный аэродром, с которого оккупанты активно бомбят Украину. Вспыхнул мощный пожар.

Утром 20 июня губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров заявлял, что дроны ударили по Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе. В результате этого загорелся резервуар.

В ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства. Военные уже второй раз применили противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" по наземной цели на территории государства-агрессора РФ.

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