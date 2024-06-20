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Удары по Крыму и аэродромам в РФ "выбивают" ПВО россиян - британская разведка

Алексей Тесля
20 июня 2024, 14:19
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Дальнейшее истощение средств ПВО заставит Россию привлекать оборудование из других регионов.
С-300
ВСУ поражают комплексы С-300 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Последние успехи ударов украинских сил по военным целям в Крыму и аэродромам на территории РФ привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400.

Как говорится в новом отчете британской разведки, в течение июня 2024 года российские ВВС поддерживали давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации, тогда как беспилотники-камикадзе продолжали наносить удары по глубинным объектам инфраструктуры и военным целям, связанным с обороной.

Однако, в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы, что почти наверняка было вызвано разочарованием успехами украинских авиаударов, а также, вероятно, подчеркивает беспокойство России относительно будущего использования самолетов F-16.

видео дня

В разведке Великобритании отмечают, что РФ может быстро заменить системы, которые Украине удалось уничтожить в Крыму и на другой российской территории, но дальнейшее истощение, вероятно, заставит Россию привлекать оборудование из других регионов, как она это делала раньше, если она хочет сохранить плотность покрытия своей системы ПВО.

Отмечается, что Россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску.

Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие, как Моздок, Ахтубинск и недавно - Морозовск, очень вероятно, заставят Россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Это почти наверняка приведет к увеличению усталости самолетов и экипажей, поскольку увеличится время вылетов. Не исключено, что потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня была связана именно с этим.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости

Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму. Российские радары комплексов С-300/С-400 в трех районах временно оккупированного Крыма срочно прекратили работу, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали Евпатория и Красноперекопск. Движение по Керченскому мосту было перекрыто, в Джанкойском районе слышали несколько взрывов.

Также в ночь на 8 июня в Крыму прогремели громкие взрывы, о чем сообщили местные жители через Telegram-канал "Крымский ветер". Сначала взрыв почувствовали в Балаклаве, затем во всех районах Севастополя. После этого звуки взрыва слышались в море возле Стрелецкой бухты.

С-400
/ Инфографика: Главред

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ПВО война России и Украины британская разведка
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