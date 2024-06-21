В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

Российские оккупанты запустили баллистические ракеты с юго-востока, под удар попала инфраструктура Кривого Рога.

https://glavred.info/world/v-krivom-roge-progremel-vzryv-okkupanty-atakovali-infrastrukturu-goroda-10574822.html Ссылка скопирована

Россияне ударили ракетой по инфраструктуре / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот из видео

Днем 21 июня в Кривом Роге прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Оккупанты ударили по инфраструктуре города. Об этом сообщили председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

Вскоре председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Россияне атаковали инфраструктуру города.

видео дня

"Произошел пожар. Информация уточняется", - отметил он.

Перед взрывом Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет с юго-востока и скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Обновлено 18:35: По данным главы Днепропетровской ОВА, россияне попали ракетой по продовольственному составу в Кривом Роге.Пожар, возникший на месте попадания, был потушен.

"По уточненной информации, пострадали два человека 60 и 22 лет. Их состояние удовлетворительное. Получили помощь на месте", - рассказал Лысак.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Атаки РФ по территории Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 июня россияне запустили по Украине БПЛА. Во время ночного налета дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Напомним, в ночь на 19 июня враг атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область. ПВО уничтожила 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область. "Прилет" произошел в селе Малехов, там получил ранения 70-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в ночь на 14 июня Россия атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад. Всего россияне запустили 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред