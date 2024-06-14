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Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить: детали

Алёна Воронина
14 июня 2024, 08:32
188
Захватчики запускали ракеты различных типов и дроны-камикадзе "Шахед". Удалось сбить не все вражеские воздушные цели.
Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить: детали
Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами/ коллаж: Главред, фото: скрин

Страна-агрессор Россия в ночь на 14 июня атаковала Украину ракетами и дронами. Захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили по Украине:

  • - 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область страны-агрессора России);
  • - 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски из Крыма и Краснодарского края РФ);
  • - 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области, РФ);
  • - 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - отметил Олещук.

видео дня

Он сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 воздушные цели - 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Вражеские цели были уничтожены в семи областях - Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской.

Напомним, РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами " - в нескольких областях прогремели взрывы. Оккупанты запускали по нашему государству ночью много ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Они направлялись в основном на западные области.

Ракетная атака по Украине
Ракетная атака по Украине/ Telegram Олещук

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал"/ Инфографика: Главред

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 12 июня РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, были разрушения и пострадавшие. Был поврежден ряд объектов в разных областях, возник пожар. В одной из областей в результате атаки оккупантов пострадала семья с ребенком.

Также 12 июня россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога - было много погибших и раненых. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 8 человек, ранения получил - 21 человек, сообщили в ГСЧС.

Вечером 12 июня стало известно, что во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты". Российские оккупанты выпустили по Украине 30 различных воздушных целей.

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