РФ ночью атаковала Украину ракетами и 'Шахедами': в нескольких областях прогремели взрывы

Оккупанты запускали по нашему государству ночью много ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Они направлялись в основном на западные области.

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РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами"/ коллаж: Главред, фото: міноборони України, Главред

В Украине с начала суток 14 июня уже дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз ее объявляли после часа ночи, второй раз - в шесть часов утра. Во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". Российские дроны и ракеты запускались группами.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, большинство ракет и беспилотников российские оккупанты направляли на западные области Украины, в частности на город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Часть вражеских ракет во время полета резко меняли курс и двигались на запад.

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Во время ночной атаки были слышны звуки взрывов в ряде областей и городов, в частности в Запорожье, Хмельницком и Хмельницкой области, на Харьковщине.

Второй раз воздушную тревогу в Украине объявили в шесть часов утра. В Воздушных силах сообщили о воздушной цели в Киевской области, которая двигалась юго-западным курсом. Отмечалось, что это, вероятно, ракета "Кинжал". После этого на Киевщине слышали звук взрыва.

Также во время утренней воздушной тревоги слышали взрывы в Хмельницкой области.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ракета "Кинжал"/ Инфографика: Главред

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 12 июня РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, были разрушения и пострадавшие. Был поврежден ряд объектов в разных областях, возник пожар. В одной из областей в результате атаки оккупантов пострадала семья с ребенком.

Также 12 июня россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога - было много погибших и раненых. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 8 человек, ранения получил - 21 человек, сообщили в ГСЧС.

Вечером 12 июня стало известно, что во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты". Российские оккупанты выпустили по Украине 30 различных воздушных целей.

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